2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，儘管台灣相比世界各國情況相對趨緩，政府仍呼籲民眾在連假期間盡可能減少外出。不過， 3 日凌晨一名疑為醫護人員的網友在 PTT 八卦版貼文，提到清明連假期間，墾丁大街湧入大批人潮，醫護人員在院內忙得不可開交，民眾卻執意出門遊玩，不禁怒轟「擋不住台灣人劣根性！」貼文立刻引發全場熱議。

原 PO 表示，先前 228 連假提醒過一次，希望民眾先暫緩出國行程，部分民眾卻勸不聽，「結果擋不住台灣人劣根性，照樣出國玩一波，果真 14 天後台灣疫情高潮一波」。接著提到此次清明連假，政府呼籲大家減少外出，墾丁大街等觀光景點卻又被台灣人塞爆，反觀他們醫院急診、負壓隔離病房忙著照顧大批患者，苦嘆「每個同事穿一套隔離裝備，汗都溼到內褲」，卻還有許多人講不聽，為此感到有些無奈。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「到底有沒有看新聞，政府下一步都到了社交距離這步了，還有人覺得可以在墾丁大街？」「辛苦你了 QQ 」、「醫護人員辛苦了」、「大家都真的這麼相信碰不到無症狀患者？」「這些人跟義大利、西班牙那些疫情期間還出門玩樂，或扮狗也要出門的人，沒什麼兩樣」、「去墾丁玩除了人擠人、大幅增加危險以外，還有不一定每個人都戴口罩的危險因子」、「好好待著不是最好嗎？出了一個所有去的都要隔離捏」。

不過，也有部分網友表示「疫情都是境外移入占多數」、「國內玩啊」、「墾丁大街比捷運車廂開放多了」、「墾丁都是開放空間，現在這個階段減少去密閉空間就好了吧」。（編輯：賴詠璿）

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