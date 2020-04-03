2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，就連南韓、日本、新加坡都有大量確診病例，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求，因此近日蔡英文總統宣布捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此就有網友在網路上表示疑惑，「台灣會因爲捐口罩而提升國際地位嗎？」沒想到就有知情人曝光台灣這樣做的「唯一好處」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣疫情過後的國際地位會提升嗎」的文章表示，「這一波疫情讓大家看盡了中國醜惡的嘴臉，雖然災後還是可能繼續人民幣真香，但是各國對中國多少會心存畏懼或者芥蒂吧，那麼有機會讓台灣的國際地位因此而得到提升嗎？大家怎麼看待災後的台灣？」而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有網友點出台灣在疫情中幫助各國的「唯一好處」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛無奈表示「不會，錢跟市場才是真的」、「一開始就被看不起了，靠一批幾天用完的口罩能救？」、「不會，口頭稱讚台灣，但中國市場真香」、「不會，在利益上還是選人民幣」、「多少有效果，但不要帶太大希望」，不過也有其他網友認為至少台灣「知名度」能夠因此而打開，「至少能見度會提高」、「至少大家比較知道臺灣跟中國不同」、「全世界會知道東亞病夫還有一個例外，就是台灣」、「世界老百姓對台灣的知名度應該有提升」。（編輯：王柏文）