因應新冠肺炎疫情，原本台北市宣布9日起沒戴口罩禁搭雙北公車與捷運。而中央疫情指揮中心今（4）日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，未戴者不聽勸將開罰3000元至1萬5000元。不過，台北市等不及，緊接著將原本的9 日提前至即日起，表示今日會先進行勸導，明（4）日開始強制實施，未戴口罩不得搭乘公車或進入捷運匣門。

因應新冠肺炎疫情，台北市原本宣布9日起沒戴口罩禁搭雙北公車與捷運。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，搭捷運要戴口罩，若經勸不聽沒戴口罩，將開罰3000元至1萬5000元。指揮中心傍晚也補充說明，鐵、公路的部分即日起實施，但上路初期對未遵守之民眾會先予以勸導，不服勸導者，將依傳染防制法及社會秩序維護法處罰。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日在記者會上表示，如果民眾搭乘公眾運輸系統忘記帶口罩出門，將會輔導到附近便利商店購買，台鐵與公路運輸交通部是主管機關，北捷與機捷是地方政府主管，將各由主管機關開罰。

台北市隨後也宣布，配合中央疫情指揮中心決定自即日起實施，今日會先進行勸導，明天開始強制實施，未戴口罩不得搭乘公車或進入捷運匣門，請民眾搭乘大眾運輸工具務必遵守規定全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。

台北市政府表示，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，自即日起，民眾倘未佩戴口罩欲乘車，將請業者進行勸導，如勸導不聽將拒載並得依傳染病防治法第70條規定處3000到1萬5000元罰鍰，如有極端個案不排除通知警方到場依社會秩序維護法處理。

市府表示請民眾搭乘公車捷運等大眾運輸工具時佩戴任何形式之口罩均可，不僅限外科醫用口罩；另市府也呼籲民眾乘車時也請民眾儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，減少病從口入之機會。最後提醒如有發燒或呼吸道症狀(咳嗽)的民眾前往醫院求診，切勿搭乘大眾運輸工具並應做好個人防護措施，避免感染他人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。