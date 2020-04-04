2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，就連南韓、日本、新加坡都有大量確診病例，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求，因此近日蔡英文總統宣布捐出 1,000 萬片口罩給需要的國家。對此就有網友在網路上表示疑惑，「為何口罩外交只捐不賣？」沒想到就有知情人抖出關鍵原因直呼「超驚人」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「口罩外交為什麼處理不用賣的？」的文章表示，「說真的， 1000 萬個口罩拿去送，其實也只是杯水車薪，也沒什麼太大幫助。口罩外交，除了用送的，其實也可以用賣的吧？只要不是惡意哄抬價格，來個友情價一片 4 至 5 塊之類的，其他國家也會很感謝吧，再加上最近一堆國內補助紓困，其實都是拿納稅人的錢來補。不如全民一起當口罩老闆。每日輸出國外 1000 多萬片，一個月也有 5.6 億獲利，當國內補助基金，看疫情多久解就賺多久，順便幫助華航貨機走出疫情困境。賣口罩這樣，其實比沽名釣譽的送口罩，對台灣人幫助才大，對吧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有知情網友曝光驚人原因，留言蓋起高樓。

網友們紛紛表示「欠債好還，人情難還，用賣的叫銀貨兩訖」、「不求回報，這是很棒的善行」、「世界地球村，互相幫忙會讓世界更美好」、「本來就沒道理我們要免費替國外生產口罩」、「第一次用捐的像試用啊，品質差距明顯，而且大概台灣還能賣更便宜」，而有聰明的網友指出，台灣政府之所以只捐不賣是為了防止造成「各國搶貨的現象」，「用賣的就變成大家誰有錢誰就出價搶貨，中國大陸還會酸說他產能更高成本更低品質更好，免費用送的就沒辦法了」。（編輯：王柏文）