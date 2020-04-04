配合中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，台鐵及高鐵宣布， 4 月 5 日起列車上將暫停販售便當、飲料與食品，即日起也會勸導旅客勿於車上飲食。

台鐵表示，配合指揮中心政策， 4 月 4 日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務； 4 月 5 日起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵指出，指揮中心公布社交距離注意事項，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐，因此將勸導旅客遵守規定，勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。

高鐵也表示， 4 月 5 日起全面暫停列車上的便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。

高鐵說，車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，但勿於車廂內飲食；自備餐食或商務車廂旅客，須將餐點攜帶下車後再行食用； TLife 雜誌則可至 7 車處列車整備室索取，旅客閱讀後不再回收，或是可利用「 TLife 台灣高鐵車上刊物」 App 閱讀。

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