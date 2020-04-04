中央流行疫情指揮中心宣布，今（ 4 ）日國內新增 7 例新冠肺炎確診，分別為 6 例境外移入及 1 例本土，其中，本土個案為 40 多歲男性（案 352 ），因味覺及嗅覺喪失 2 度就醫後，於今日確診，但因近期無出國史，平時活動地以住家及工作地為主，指揮中心將進一步調查釐清感染源。

指揮中心表示，本土個案為 40 多歲男性（案 352 ），近期無出國史， 3 月 30 日出現發燒症狀至診所就醫， 4 月 1 日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，該名個案 3 月 30 日出現發燒症狀至診所就醫，隔天就沒去上班， 4 月 1 日再度就醫時就進行通報及採檢。個案平時活動地以住家及工作地為主，目前匡列 9 名接觸者，還在做進一步疫調。

莊人祥坦言，目前找不出該個案其他感染源，將調閱工作地方的檢視器畫面，了解他有沒接觸到國外回來的人，還在繼續努力，有近一步消息會公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。