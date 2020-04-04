2019新冠病毒（COVID-19）衝擊台灣，國內截至目前累計355例確診，其中5例死亡，近期迎來清明節，政府為防堵連續假期成防疫破口，宣導大家這段期間勿群聚掃墓、聚會，不過仍有不少民眾把握假期時光，前往各個觀光景點遊玩，讓歌手魏如萱看不下去，透過IG大喊：「當邊緣人不會死。」

魏如萱擔憂這次清明連假結束後，又會爆發新的一波疫情，她昨（3）日呼籲：「如果你還在打算明後天要去哪裡溜達，拜託請你取消這個念頭。」魏如萱強調關於防疫這件事情，大家還不能鬆懈。

魏如萱也宣達防疫觀念：「手要洗乾淨，想到就洗，用肥皂洗，手沒那麼容易洗爛掉，至少不是肺爛掉；手機要消毒，一天噴三次，用酒精，手機是不會壞掉的啦，至少不是肺壞掉。」為降低群聚感染與傳播風險、保護自己也保護他人，魏如萱直呼：「保持社交距離，當一下邊緣人不會死掉。」（編輯：侯家瑜）

在 Instagram 查看這則貼文 ⚠️ 魏如萱 waa wei（@waawei）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 下午 7:28 張貼

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。