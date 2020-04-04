防疫旅館成為觀光業者自救新商機！台北市政府觀傳局宣布，「捷絲旅台北林森館」成為第 8 家防疫旅館，共計 59 間客房投入使用，公布後一天就有約 20 筆確認訂單，至少入帳 126 萬元業績，觀傳局也透露，目前還有 30 多家飯店業者申請加入防疫旅館，會逐一審查資格後再對外宣布。

觀傳局表示，捷絲旅台北林森館成為第 8 家防疫旅館， 59 間客房全數作防疫旅館使用，不接待散客，每晚房價為 4,200 元至 4,500 元起 ，價格均含稅、含三餐，飯店從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都能依照旅館防疫手冊、 SOP 進行，全體員工也接受防疫及消毒課程培訓。

捷絲旅指出，房價都是經過北市府討論，除了須包含 3 餐外，房間清潔、垃圾清運等，都須經由專業清潔公司處理，成本較平常略有提升；同時也坦言，成為防疫旅館確實有助提升住房率，公布後一天就有約 20 筆確認訂單，至少入帳 126 萬元業績，同時也能保證員工的工作權益。

相關人士指出，現在台灣觀光業陷入低潮，飯店住房率最慘只剩下 1 成不到，投入防疫旅館成為另一種商業考量，除了可以讓企業為防疫投注一份心力外，同時也能增加營收，讓飯店可以繼續經營下去，有越來越多飯店業者願意具名成為防疫旅館，也顯示業者認為台灣民眾防疫意識提升，有助於提升企業公益形象。

補助部分，觀光局將補助防疫旅館，每房每日 1,000 元；居家檢疫民眾，除了可以得到每天 1,000 元補助外，觀傳局另提供 500 元補助；若因家人進行居家檢疫，須於飯店「 Long Stay 」，觀傳局也規畫提供 500 元補助，預計下周宣布實施辦法。

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