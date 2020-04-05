因為疫情延燒，重挫許多相關產業，股市近來多呈現慘烈狀況，連帶衝擊經濟，影響美股斷崖式探底，台股亦倍受衝擊，刷新史上最大跌點紀錄。股市App業者剖析近來最受網友關注的台灣股市標的，根據台股瀏覽量的成長幅度，公布2020年第一季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」。

Yahoo奇摩股市App綜觀台股榜，疫情促使股民積極尋找資金避風港，由「高股息」題材逆勢突圍，穩健高配息的金控股一舉攻佔4席，台積電、中鋼配息吸睛重返榜單，而ETF則由元大S&P原油正2（00672L）及富邦VIX（00677U）瀕臨下市危機，成為網友關注標的。

第一季「十大爆紅台股榜」，「高股息」題材成為股民關注焦點，穩健高配息的金控股一舉攻佔4席，包括分佔前3名的第一金（2892）、兆豐金（2892）、玉山金（2884），以及名列第9名的中信金（2891），與金控股同樣為高股息題材的被動元件大廠禾伸堂（3026）及台灣鋼鐵業龍頭中鋼（2002），分別名列第4、7名。去年遭同業控告壟斷而支付高額和解金的禾伸堂（3026），今年在董事會決議超額配息7元、換算現金股息殖利率為7%以上後，成為少有配發高股息殖利率的電子業者，備受市場矚目。

而中鋼（2002）受到市場調整影響，已連續虧損數月、且股價持續下探，引起期待分配股息收益者的高度關注！而位居第10名的台積電（2330）去年從每年配息1次變成4次，加上過去12年的配息相較金融海嘯時成長逾10倍，成為股民熱議話題。

【2020年第一季十大爆紅台股榜】

第一金（2892） 兆豐金（2886） 玉山金（2884） 禾伸堂（3026） 金像電（2368） 威剛（3260） 中鋼（2002） 原相（3227） 中信金（2891） 台積電（2330）

【2020年第一季五大爆紅ETF榜】