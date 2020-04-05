「漫改劇」《默默奉獻的灰姑娘藥師》找來石原聰美、西野七瀬、田中圭、櫻井雪、井之脇海、清原翔等人合作演出。劇中，石原聰美飾演有8年經驗的藥劑師，談及角色，她表示：「我過去參與過很多醫療劇、醫療電影，但好像從沒看過藥劑師的戲份，現在想想確實很驚奇。」

石原聰美表示，由於藥劑師是過去沒接觸過的領域，因此非常想挑戰，更透露劇組製作初期的內幕，「原作的葵綠比我還要年輕，最初與製作方交涉時，瞭解到這個設定其實並不適合我，但因為我想要演出藥劑師的願望太過強烈，只好拜託他們為了我將葵綠的年齡改大一些。」

談到藥劑師角色，石原聰美之前對該職業的印象就是「在藥局給藥的人」，並不清楚工作內容，是在接到本次戲約後，才進一步深入瞭解。為揣摩角色，她特地請教藥劑師朋友，認識工作流程和學習藥品調劑的手法，也親自聽聽藥劑師們的心聲，她說：「可能總是被當成理所當然，所以我想藥劑師們也很少聽到充滿真情實意的一聲『謝謝』吧，如果我的劇可以帶大家瞭解這份工作不為人知的一面，或許對待他們的時候就會多一些感激。」

此外，現在新冠肺炎疫情嚴峻，大戲《半澤直樹2》、《BG終極保鑣2》、《MIU404》、《我的家政夫大叔》全都宣布延期播出，但《默默奉獻的灰姑娘藥師》則維持原定日期上檔，盼用溫暖的醫療劇，替所有辛苦的醫護人員加油打氣。該劇自4月10日起，起每週五在friDay影音、KKTV、愛奇藝台灣站更新播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。