繼前高雄市新聞局長王淺秋今(8)日上午代表韓國瑜前往最高行政法院台北高等行政院法院聲請罷免停止後，挺韓議員陳麗娜、陳美雅也在今天下午在律師林石猛陪同下到高雄地檢署控告中選會主委李進勇違反選罷法，尹立、陳冠榮等涉偽造文書等違法手段意圖使罷免案成立。

Wecare高雄則在臉書表示，曾是追蹤器姐妹花互相打臉的王淺秋、陳麗娜現在為了韓國瑜重修舊好聯手出擊護駕，想想李佳芬的告人清單看看追蹤器姐妹花的行動，ＫＭＴ全黨救一人唯一方法就是浪費司法資源。

陳麗娜表示，罷韓團體的第一階段連署不但偷跑，其中更有65份被市選委會查對出有偽造情事，然而中選會主委李進勇明知有違法之事卻未依法告發，不但有包庇之嫌，更違反選罷法104條「意圖使被罷免人罷免案通過」規定。

陳麗娜認為，一階有3千多份提議書都蓋戳章，有726份是同筆跡，李進勇卻離譜全部認定可以；高市議會國民黨團支持韓國瑜市長對李進勇的告訴，也認為李進勇既違法、更行政不中立，情節嚴重，必須立刻辭職、迴避罷免案。

陳美雅表示，一階有3千多份都蓋戳章，有726份是同筆跡，李進勇卻離譜全部認定可以。黨團支持韓國瑜市長對李進勇的告訴，也認為李進勇既違法、更行政不中立，情節嚴重，必須立刻辭職、迴避罷免案。

台灣基進新聞部副主任張博洋則指出，二階過關隔天，韓陣營北淺秋、南麗娜，兩地同步大搞訴訟，這就是計劃許久的奧步，罷韓團體就是手無寸鐵的市民，對上有整個市府機器、中國國民黨背後撐腰的韓國瑜，唯有市民與罷韓團體團結一心，才能抵禦鋪天蓋地的抹黑。他也表示，罷免從去年6月開始宣傳到年底正式提案，到二階段通過完全不見市長有任何檢討，市民與罷韓團體只等到市長的一紙訴狀，如果這就是韓市長對民意的回應，那罷韓絕對義無反顧推行到底。