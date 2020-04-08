農曆春節過後，2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球肆虐，不只是亞洲，就連歐美國家的疫情也逐漸失控，尤其是確診人數和死亡人數都不斷創新高的美國、義大利、西班牙等國，醫療人力和物資都逐漸瀕臨崩潰邊緣。台灣雖然也有超過百例確診，所幸仰賴眾多專業人員和國人的付出，疫情仍在可控制範圍內。

近日，來台超過半世紀的呂若瑟神父相當憂心家鄉義大利失控的疫情，只好向台灣社會大眾求助。台灣人在看到呂若瑟神父的求助後，將台灣俗諺：「吃人一口，還人一斗」發揮得淋漓盡致，短短6天內，就湧入了1.2億新台幣的善款，也讓募款單位天主教靈醫會募款中心急喊停，呂若瑟神父更不禁落淚感謝台灣「這真是一個好國好民的好地方」。

現年80歲的呂若瑟神父，24歲就飄洋過海到台灣，在台灣醫療資源仍相當不足、艱困的時期，募款在偏鄉建立醫院，長期守護台灣偏遠醫療，更成立照顧身障兒童的聖嘉民啟智中心，西元2017年，呂若瑟神父成功歸化台灣國籍，成為一位正港台灣人，繼續為台灣這塊寶島奉獻。這回，呂若瑟神父為家鄉義大利求助，許多受過神父幫忙的台灣人義不容辭捐出善款，希望能將愛心、善的種子回饋社會。

有網友眼尖發現，捐款至天主教靈醫會募款中心的善款中，有來自龍山寺的300萬善款，龍山寺為台灣宗教界極具代表性的百年古刹，也讓台灣網友對龍山寺不分國界、跨越宗教隔閡的行善相當感動。其實，除了龍山寺外，台北大龍峒保安宮也於四月初捐贈台幣300萬元的防疫醫療物資給義大利，透過教廷大使館轉交護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等物資，希望能協助義大利抗疫。

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，暫時還看不到黑暗盡頭的光，台灣各界群起投入救助行動，其中當然包括宗教界，許多宮廟秉持神明慈悲救苦的精神，像是龍山寺除了捐款救助義大利外，也捐贈2萬多個N95口罩給全台多間醫院，新北市金山財神廟捐贈酒精、額溫槍等防疫物資給當地19間中小學，白沙屯拱天宮醫護團隊更積極宣導防疫觀念，到多處分發免費次氯酸水，呼籲信眾一同抗疫。希望全世界的疫情能盡快趨緩，盡早恢復正常生活，重拾往日活力，在此之前，也請大家配合政府防疫措施，保護自己也保護他人。（編輯：連宜方）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。