新冠肺炎疫情在全球持續擴散，不過，目前國內口罩每日產能可達1200萬片，為照顧在國外工作或就業的我國國人，自今（9）日起開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的二親等以內的親人，每兩個月可寄30片，而開放首日經濟部貿易局已順利核發522件輸出許可證，只是因瞬間湧入大量申請，造成申請系統網站異常，目前正緊急處理中。

其實，為讓民眾了解口罩寄給海外親人的規定，財政部提供「2230法則」，即2親等內親屬、2個月寄或收、限30片口罩。財政部關務署也說明口罩寄送3步驟，首先就是請證，要先向國貿局申請口罩輸出許可證；第二步驟則是裝包裹，口罩裝箱，並聲明輸出許可證號；第三步驟就是寄出去，直接到郵局寄送免報關；或委託快遞公司簡易申報出口。

根據貿易局統計，今日上午9時開放申請郵寄口罩至國外二親等親屬，已順利核發522件輸出許可證，但因瞬間湧入大量申請，造成申請系統網站發生異常，目前正緊急處理中。

貿易局也解釋，申請系統網站與內政部戶政查核系統及中華郵政公司的連線均正常，亦因需處理大量申請案，致速度較慢，目前正加速運作中。

對於已取得口罩輸出許可證號碼民眾，貿易局也提醒，請保留該號碼，待網路流量正常後，再至各地郵局寄送包裹，並建議民眾於今日下午網路申流量正常後，再上網申請輸出許可證。至於目前已取得輸出許可證號碼的民眾，可至郵局櫃台出示該號碼並交寄郵件。