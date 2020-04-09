2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 8 日於例行祭記者會上，點名台灣對他進行言語攻擊，引起外界關注。對此，以「維大力廣告」聞名的非裔演員伊馮也公開怒嗆了。

世界衛生組織秘書長譚德塞 8 日晚間出席 WHO 例行記者會，不滿指出自己在努力對抗疫情，同時也收到死亡威脅還有具種族歧視的辱罵，更點名攻擊都來自台灣，表示「我已經忍了 3 個月，就算是 3 年、 30 年、 300 年也可以忍」。

根據《自由時報》報導，譚德塞發言一出後，曾出演「維大力廣告」的非裔演員伊馮，也回應表示：「攻擊都來自台灣」是無根據的說法，他也認為台灣人不太可能使用「黑鬼（negro）」來罵人，坦言「不可思議，我不相信台灣人用這種字眼。」

除此之外，伊馮更提出自己看法，認為譚德塞這次公開點名台灣，恐怕是想將焦點轉移到台灣，直言「才會利用自己的黑人身分打悲情牌，政治人物的遊戲」。

針對世界衛生組織秘書長譚德塞的指控，外交部發言人歐江安表示， WHO 譚德塞幹事長於日內瓦當地時間 8 日在 WHO 舉行的記者會中，無端指控我國政府及臺灣人民對他本人進行抹黑攻擊。譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。（編輯：陳雅雲）

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