2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 8 日於例行祭記者會上，點名台灣對他進行言語攻擊，引起外界關注。對此，英國《每日郵報》就針對譚德塞能當上 WHO 秘書長一事揭露原因。

根據英國《每日郵報》（ The DailyMail ）報導，譚德塞擁有英國諾丁漢大學（ University of Nottingham ）醫學博士學位，然而，其從來沒有任何的臨床經驗，指出「只能算是一名政治家」。報導透露，譚德塞於 2005 年至 2012 年間，擔任衣索比亞衛生部長， 2012 年至 2016 年轉任外交部長，接著在 2017 年當選 WHO 秘書長。

報導指出，從數據顯示，中國大陸於 2015 年至 2016 年間，給了衣索比亞 160 0萬美元（約台幣 4.8 億元）的資金幫忙，主要是用來幫助難民與糧食計畫。而在 2011 年至2017 年間，亦提供了 4400 萬美元（約台幣 13 億元）。報導點出，在此之前中國大陸對於衣索比亞幾乎沒幫什麼，例如在 2000 年，僅捐贈 34.5 萬美元（約台幣 1036 萬元）。

譚德塞於 2017 年離開衣索比亞政府，正式開始 WHO 秘書長的競選活動。不過，值得一提的是，這是 WHO 有史以來第一次全體成員國「不記名投票」。先前的投票中，秘書長通常是由執委會在閉門會議中選出。而此次的投票結果，譚德塞也成功當上首位「無臨床經驗的非裔秘書長」，投給的他的票中就包括了非洲 50 國。

根據聯合國資金紀錄，在譚德塞任職 WHO 秘書長後，中國對該組織的資金就大幅提升， 2016 年的 2300 萬美元（約台幣 6.9 億元），到 2019 年增至 3800 萬美元（約台幣 11 億元）。除此之外，中國承諾會於 2020 年再提供 5700 萬美元（約台幣 17 億元），全球其他主要經濟國家，包括美國、日本、德國等都維持原本額度。（編輯：陳雅雲）

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