新冠肺炎疫情全球延燒，世界衛生組織（ WHO ）防疫作為遭受外界抨擊，美國總統川普更點名「真的搞砸了」引發關注。 8 日晚間於 WHO 例行記者會上，世界衛生組織秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）更首度點名台灣，滔滔不絕地罵台灣人對他人身攻擊。對此，有網友在 PTT 八卦版彙整同遭受疫情波及的南韓人「真實反應」，讓台灣網友看完立刻淚崩。

同為疫情重災地之一的南韓，疫情相比許多歐美國家還早爆發，全因大邱「新天地教會」內的一名女士感染仍到教會做禮拜，接觸許多教友成了超級傳播者，導致南韓全境大規模淪陷，確診人數突破萬人，直到日前疫情才逐漸趨緩。

原 PO 翻譯彙整有關南韓 Naver 網站中，網友對於譚德塞批評台灣的看法，南韓網友表示「想想因你而死的人們吧，罵你都覺得白費力氣，中國大陸的稻草人（意指傀儡）啊」、「當然是 WHO 錯了， 2000 萬以上的人口數，國民所得也是相對地高，又有強大的軍隊的國家，竟然不讓他們加入，這樣的組織才是問題的根源」、「你的種族不是問題，是你人有問題才會這樣的。『人』種歧視」、「台灣才是有資格跟 WHO 大聲的國家沒錯，對著世界都有資格驕傲起來，從初期開始強力地防疫， 300 多名確診者中 5 名死亡，是很了不起的國家」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，台灣網友紛紛回應「南韓讓我感動」、「有感動到 QQ 」、「網路風向都是一面倒欸」、「南韓挺台灣？我沒看錯吧」、「南韓這次可以壓下爆發速度也是很強」、「南韓人的反應真是出乎意料」。（編輯：賴詠璿）

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