新冠肺炎疫情持續延燒，國內持續新增確診個案，先前1例本土案例，是一名30多歲女性，遭爆出是台北某知名酒店一名女公關，針對這名女公關最新疫調狀況，指揮中心今天也正面回應。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前疫調進行中，發現此個案目前接觸者有71位，採檢5位，3人陰性跟2人檢驗中，相關調查還在持續進行，莊人祥表示，目前初步先掌握工作人員、客人，部分還沒辦法掌握的還在跟警政單位合作，持續了解。

另外針對這名女公關第一時間沒有如實回報，外界關心指揮中心會不會開罰，對此指揮官陳時中表示，要不要開罰我們還要研判一下，不會因為一次錯就開罰，會看背景情況，針對這個女公關個案會請人研究一下。

至於針對相關酒店停業管制，會不會提出進一步的業者紓困方案，陳時中則是說，不會針對特別行業來做紓困。另外像酒店女公關等個案，未知感染源的追查，指揮中心表示，目前都還在進行中、還沒有結案。

另外副指揮官陳宗彥則提到，目前針對有男女陪侍的酒店跟舞廳，地方政府執行停業有140家，自主性停業則是105家，目前國內停業總計437家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。