新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情在中國境內受到控制，此前的「重災區」湖北武漢 8 日凌晨正式「解封」，恢復對外交通，民眾可憑湖北健康碼「綠碼」出行。據公開數據統計顯示，解封首日武漢交通運輸的各方面情況，其中顯示陸空公共交通共運送超過 7 萬人離開武漢。其中，大量當地人士前往珠三角，據估計單是深圳一地，就有超過 20 萬的湖北待返人員。

為防止 20 萬名湖北待返人員中，可能存在無症狀感染者，也不排除一定程度的傳播風險，可能導致疫情擴散，深圳推出四大措施加強武漢入深人員的健康管理，包括：

一，提前開展健康申報溫馨提醒，包括：給深圳人員打一次電話，詢問本人及家人近期健康狀況、有無確診或疑似病例密切接觸史；要求其在鄂進行一次核酸檢測，抵深時提供檢測報告；要求其通過粵省事微信平台或「ｉ深圳」自主申報平台申報一次健康狀況等。

二，落實社區「三位一體」管控機制，包括：在武漢人員返回社區當日發放一份健康告知書，重點提醒其抵深後 14 天內除上下班外不得外出，不得組織、參與聚餐、聚會等活動；開展一次健康狀況問詢，詢問其是否出現發熱、乾咳、氣促等呼吸道症狀；一律驗證其湖北健康碼，並指導其在粵省事微信平台或「ｉ深圳」自主申報平臺申報健康狀況;對未能提供核酸檢測報告者，當天安排到醫療機構進行一次核酸檢測等。

三，壓實用人單位員工健康管理主體責任，具體包括：要求各用人單位做好本單位武漢返崗上崗員工的健康管理工作，在員工返崗上崗前提醒其做好個人健康申報及核酸檢測；對於能提供 7 天內核酸檢測報告的，也建議用人單位組織其在抵深 7 天后再進行一次檢測等。

四，加大發熱人員排查力度。具體內容包括：普通門急診和新入院患者中發現有 14 天內湖北入深人員的，要對其進行隔離排查並開展核酸檢測；各藥店嚴格執行購買退燒、止咳藥