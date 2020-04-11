新冠肺炎疫情在中國大陸雖然有緩解跡象，但因仍有「無症狀感染者」潛藏的風險，加上境外病例的輸入持續增加，許多地方也都祭出防疫措施，但成效未必人人讚賞。網絡上近日流傳 1 段影片，聲稱是近日在大陸貴州 1 處中學拍攝，顯示學生們摘下口罩，站在空地、保持距離用餐的景象，目前未知該影片具體的拍攝時間和真實背景，但已引來不少網友觀看議論。

根據香港《東網》報導，這段影片於昨天( 10 日)被上傳到推特，拍攝地點據悉是在貴州， 1 所中學幾十名的 9 年級生(相當於國三)，在校內 1 處被圈起來的空地，彼此保持了約 1.5 公尺的距離，然後將口罩拉到下巴位置，捧着飯碗低頭吃飯；前方的牌子隱約可見寫著「 9 年級用餐區域」等字眼，不遠處還有其他學生正在排隊取餐。

影片上傳至今已吸引超過 4 萬次的點閱，不少網友紛紛留言，有人說：「長大了都是鐵血愛國啊」、「厲害，空氣流通防疫法」、「沒有做不到，只有想不到」。但也有人替學生們擔心：「下雨怎麼辦」、「為什麼讓孩子站著吃飯」、「口罩拉到下巴，細菌會掉到飯裡，應該提醒他們」；還有人批評道：「這場景配這音樂真是諷刺」、「如果不是穿校服還以為是勞改犯」、「這樣還不如在家上網課」、「還是可能會傳染」。