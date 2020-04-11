受新冠肺炎疫情傳染顧慮，嘉義縣布袋的觀光魚市人潮不再，攤商生意大受影響﹔嘉義縣長翁章梁今天前往關心，同時了解防疫情形，包括強制攤商戴口罩、增加消毒頻率、出入口提供酒精噴霧器、設置口罩回收桶等，並將魚市列入嘉義縣的30個觀光景點消毒，提供消費者安心採買及用餐的場所。

新冠肺炎疫情人傳人，造成人心惶然不安，尤其對於像布袋觀光魚市場，在疫情未爆發前人潮擁擠的室內場所，產生的負面效應影響最大，攤商的生意也因而大不如以往。多數攤商提出已面臨口罩數量不足，與租金適度性調降的共同問題。

翁章梁今天上午特别前往布袋觀光魚市視察，一方面關心、慰問攤商，一方面了解魚市場的防疫措施。為防產生破口及維持安全的消費環境，除強制要求攤商配戴口罩、增加市場內的消毒頻率，與保持酒精消毒、設置口罩回收桶外，翁章梁也關心攤商的生計。

縣府對布袋魚市環境消毒防疫，除攤商每日自主環境清潔外，原本每月一次例行性大消毒，自本週起提升消毒頻率，每週一由布袋鎮公所清潔隊全面消毒，另配合嘉義縣防疫大隊針對30個觀光景點消毒，魚市也列入其中，未來若遇連假，連假期間與每個周末前後，將進行全面消毒。

翁章梁表示，近期魚市生意因疫情大受影響，特地來查看布袋魚市消毒情形，同時也關心攤商生計，對口罩數量不足與租金是否可以做適度性調降等問題，與區漁會針對攤商提出問題現已合作中，可能短時間調降攤商租金，待疫情結束後再恢復為必要處理，未來也將持續提升防疫效能，提供消費者安心採買及用餐的場所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。