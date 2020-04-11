嘉義市東義路圓林仔社區的油桐花、花旗木、藍花楹正盛開著，原本要敲鑼打鼓的舉辦「客家桐花祭」活動，今年因新冠肺炎疫情而取消，但花仍雪白的油桐花開滿樹梢，周邊還有花旗木、藍花楹一起綻放著。市府籲請市民，前往散心賞花、放鬆緊繃心情，但仍應注意防疫、防蚊措施，保持社交距離。

嘉義市圓林仔社區是知名的油桐花景點，每到四月油桐花盛開，蜿蜒路上油桐花樹綻放朵朵雪白花朵，清雅又美麗。在圓林仔社區道路散步又可賞花。嘉義市政府原訂18日要於圓林仔社區辦理「2020愛你愛妳永結桐心」客家桐花祭活動，因應疫情而取消。

市府表示，圓林仔社區除了油桐花之外，周遭還有花旗木(俗稱泰國櫻花、平地櫻花)、藍花楹正在盛開，百年荔枝王旁的粉紅花旗木、盧山橋防汛道路的藍花楹，走一趟東義路與圓林仔社區，雪白粉紅淡紫的油桐花、花旗木、藍花楹一次賞遍，防疫也舒心。

因新冠肺炎疫情嚴峻，市府籲請市民朋友，前往賞花散心時，仍請注意防疫、防蚊，同時保持防疫的社交距離，保護自己與嘉園健康。

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