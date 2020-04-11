（中央社台北11日電）中國作家方方在武漢封城期間撰寫的日記8月將在美國出版，引發環球時報在內一批人士攻擊。方方今天回應，這樣溫和的紀錄，都不能包容，都要引發這麼多人的仇恨，這會讓無數人感到害怕。

微信公眾號「學人Scholar」今天刊出對方方的專訪，針對日記出版是否有「預謀」、日記中對武漢肺炎疫情的相關負面書寫是否會「被境外勢力利用」、中國國內是否會出版等，方方都細說分明。

她說，英文版和德文版並非事先約稿，出書就是自然而然的過程。

她從大年初一（1月25日）那天上新浪微博開始記錄封城下的武漢。一開始並沒有打算天天記，後來因為種種原因，像是她的微博被封禁，又遭遇極左勢力的網路攻擊，「讓我產生一種我偏要記的想法」。

方方的小說譯者白睿文（Michael Berry）在2月17日時與她聯繫，表達想要翻譯這些在網上發表的封城日記，當時方方表示，暫時沒有出書的想法。

到了2月底，有很多國內外出版社聯繫她，於是她知會了白睿文，並在3月初將全球版權授權給了代理人。

她決定，無論是中英文版，都會把這本書的所有稿費捐出來，幫助一些應該幫助的人。白睿文和版權代理人也都表示會捐出一些來幫助武漢人，「不要把人們都想像成壞人。不要覺得在國外出書就是賣國。這種想法很幼稚」。

原本國內也有10幾家出版社想出版這些日記，但是方方說，少數極左人士不斷叫罵，「目前所有國內出版社都不敢出了」。

書籍正式出版，內容將會有細微修訂，但方方強調，她所寫的都是真實的，沒有謠言。

她說，中國作家在海外出版作品是很正常的事，作者都願意自己的作品能有更多人讀到；英文版8月出版也是很正常的時間，因為這些內容只有大約13萬字；只是國外有預售，這點和中國的出版過程不同。

方方日記寫下了疫情下武漢人無奈和悲情的一面，也不斷要求追責。當前有輿論炒作，這樣的內容放到國外可能會被境外有心人士利用，是「缺乏大局觀」的表現，是「為境外勢力提供彈藥」。

方方對此回應，既然是刻意利用，「你出什麼書他都會利用是不是？難道因為有人利用我們就不出書了？什麼時候中國人這麼怕外國人的？」並稱認為此事有「陰謀論」的人，比較適合去寫小說。

方方說，近來對她的一波波攻擊是有人綁架國家利益對她要脅，「而我跟國家之間沒有張力，我的書只會給國家以幫助」。

她說，自己不只寫下悲傷和究責的內容，也寫了疫情是怎樣得到有力控制，並寫到醫護人員、志工、外地來武漢協助的基層幹部等，「這些人如果看了我的日記，會明明白白地看到中國抗疫成功的經驗」。

她說，這樣溫和的紀錄，都不能包容，都要引發這麼多人的仇恨，這會讓無數人感到害怕，「有沒有想過，為什麼那麼多人支援我？因為我的言論尺度，是一般人們都會有的言論尺度，如果連我都不能容，人人都會害怕」，她並指「現在網路上幾乎跟文革時差不多了」。

方方質疑，現在中國的網管技術很高，卻放任這兩個月來網路上大規模對她的辱罵造謠，「今天還看到有人要組隊來武漢殺我的資訊，我是沒有辦法應對的。但是，我很想知道他們的後台到底是什麼人。」

中國外圍官媒環球時報總編輯胡錫進8日撰文表示，方方日記拿到美國和西方去擴散，「它不會是一般的紀實文學交流，它一定會被國際政治捕捉到」，並稱中國人將會「用我們多那麼一分的利益損失，來為方方在西方的成名埋單」。

支持和反對方方的網友近期在網路上吵得不可開交，今天刊出的專訪文章表示，必須要自己讀過這60篇日記，不要人云亦云，用自己的理智、從常識出發，獨立思考，這可能是彌合社會之間巨大裂縫的唯一方法。（編輯：張淑伶）1090411