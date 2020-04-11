新冠肺炎(COVUD-19)疫情全球持續升溫，國家也採取很多超前防疫措施來防堵疫情不斷的擴散。中彰榮譽國民之家在防範新冠肺炎群聚疫情同時，也顧慮到住民身心健康，與臺中榮總合作辦理健美圈復健活動﹔家主任王正說，在家也要活動活動筋骨，放鬆心情來提升免疫力。

王正指出，為了要增強免疫力，來對抗這沒有疫苗預防和藥物治療的武漢肺炎，規律的運動非常重要，雖然現在戶外運動和健身房運動限制越來越多，但室內活動一樣可以促進我們身體和心靈的健康，同時指示住民在室內活動每個人都需要戴口罩，量體溫，乾洗手，並將全部門窗都要打開保持通風，人與人之間保持1.5公尺的安全社交距離。

中彰榮家保健組護理師黃學成表示，榮家與臺中榮總合作辦理健美圈復健活動，活動前半段主要伸展運動住民的身體，維持全身的肌力與柔軟度，後半段活動主要是利用生活化的購物組合激盪腦力，延緩智能退化。參與的住民認真運動，仔細拼湊購物組合，大家隨著輕快熟悉的音樂，擺動肢體。

住民紛紛表示，現防疫期間，中彰榮家仍能持續此項復健活動照顧住民的肢體肌耐力及腦力激盪活動，能參加健美圈復健活動既可活動筋骨還可紓解疫情壓力，真是一件很棒的事。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。