鐵路集集支線源泉段今（11）日下午驚傳一起鐵路意外，一名5歲幼童閃避不及遭石虎列車撞傷頭部，所幸送醫並無生命危險﹔台鐵二水火車站值班站長施明媚說，事件造成列車延誤約53分鐘恢復行駛，站方也派員前往醫院慰問傷者，事故過程將由鐵路警察所調查釐清。

彰化縣二水鄉集集支線鐵道旁的花旗木盛開，粉紅色花海吸引大批遊客前來，今（11）日下午驚傳一對母子賞花時疑似闖入鐵道路線，又沒注意到小火車靠近，急忙跑開時疑似發生擦撞，詹姓（5歲）男童跌倒後頭部撕裂傷，緊急送往竹山秀傳醫院治療，所幸意識清楚，並無大礙。

施明媚指出，今（11）日下午2點55分獲報，集集支線2717次列車於2點48分行經4K+100處，一名小孩因侵入路線被列車擦撞受傷，立刻通報鐵路警察前往處理，受傷男童被送往南投竹山秀傳醫院治療，頭部受有撕裂傷，意識清楚，無生命危險，現場經蒐證後於15點40分開車，晚53分，受耽誤旅客有15人。

陳姓民眾表示，近日二水花旗木盛開，造成鐵道賞花熱潮，由於該處是一個彎道，列車往返速度也不慢，但還是有民眾為了拍照擅闖鐵道，在旁看了相當危險，簡直不要命，應該禁止再進入，但也建議台鐵，既然知道這處是賞花景點，行經時可以先鳴笛示警，別等意外發生在來檢討。

據了解，意外發生當時一輛列車行經二水源泉站至濁水站之間時，發現鐵軌上仍有民眾在拍照，司機員連忙緊急煞車，5歲男童疑似嚇到，在被媽媽牽著手跑離過程中，不慎跌倒撞到額頭。

施明媚表示，鐵路集集支線目前有三處路段常會有民眾靠近或闖入鐵道的路線，台鐵也呼籲民眾不要輕忽小火車，一日誤闖容易發生危險，施明媚強調，依鐵路法法第57條規定，鐵軌是火車專用，行人擅闖鐵軌造成碰撞事故或班次延誤者，依法可處1萬到5萬元罰鍰。