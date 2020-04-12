溫昇豪演出《墜愛》與安心亞、程茉都有感情戲，由於三人對戲時氣氛難免凝重，溫昇豪在現場會想辦法搞笑，不時還會跟安心亞打鬧，兩人原本要拍一場農場浪漫kiss，卻因為戲服而狂鬥嘴。劇中程茉介意男友跟姊姊的舊情，散心時意外落水，安心亞看到程茉被水嗆到想拉她上岸，卻差點跟著落水，事後她餘悸猶存表示當下被嚇到心跳漏拍。

溫昇豪劇中與安心亞跑到農場約會，拍攝時天氣正巧逐漸轉熱，他決定內搭短袖上衣，安心亞則穿著毛料長袖戲服，發現溫昇豪的小心機，她追問：「為什麼你裡面是短袖？」溫昇豪笑說：「因為我會熱啊！」安心亞也不甘示弱：「那我也會熱。」溫昇豪則妙回：「妳把它拉起來就好了。」雖然兩人現場狂鬥嘴，但kiss時仍十分投入，畫面唯美，安心亞也對溫昇豪的吻功讚不絕口。

程茉與溫昇豪吵架後出外散心，巧妙的是她前往的地點正是溫昇豪、安心亞當年約會之處，她為了撿合照落水，第一次拍攝不OK，在拍第二次前，程茉先問工作人員：「這一顆（鏡頭）是不是我下去後，頭就不要浮上來。」工作人員點頭並保證會立刻下水救她，程茉回：「沒事的！可以可以，我有經驗了。」沒想到實際拍攝竟還是被水嗆到狂咳嗽。

安心亞見程茉拍落水戲特別辛苦，伸手想救妹妹上岸，不過由於場地濕滑，她險些跟著程茉一起掉下去，安心亞被這個小插曲嚇到放聲尖叫，回復鎮定後說：「我差點被她拉下去，心臟真的停了一拍。」