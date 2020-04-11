2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，就連南韓、日本、新加坡都有大量確診病例，也因為疫情延燒，世界各國的醫護人員也都小心謹慎，不但口罩戴好戴滿，就連防護服都穿在身上，不過或許這樣難免會讓患者心裡覺得受傷，因此就有暖新的醫護做了「 1 舉動」，讓網友們讚爆，引起熱議。





根據外媒報導，在美國加州的聖地牙哥醫院內，有位醫師看著急速增長的新冠肺炎確診的患者數量，心情非常沈重，他看著那些住院的確診患者，幾乎都被隔離，感覺非常孤獨，他們不能跟親友見面，就連醫護都要跟他們保持距離，隔著層層防護設備跟他們交流。因此他為了讓患者感覺不那麼孤獨，突發奇想的在自己的防護服外貼上了自己的「微笑照片」，他說「昨天我走進急診室的時候，為患者們感到很抱歉。因為我的臉被防護裝備遮住了。一個安心的微笑能給忐忑的患者帶來驚人的力量，所以今天我做了一個名牌，讓患者能夠看到我的笑臉」。





而此舉也引起眾多醫護仿效，在防護服外貼自己的照片。洛杉磯的一位護士也在 IG 上貼出自己和同事穿著防護服的照片，並也表示，「我在 IG 上看到了這個方法，覺得這是能讓患者紓壓的好辦法。感謝所有在一線工作的醫護，感謝所有待在家裡的人，我知道這並不容易」，網友們看完後紛紛表示「很棒的想法」、「感謝你們加油」、「有了名字和照片，讓患者認識你而心裡更感到親切和踏實」、「無言感激前線醫護」、「願全天下的醫護人員，身體健康」、「把自己包成這樣已經又悶又熱，還要顧及病患會排斥去舒緩他們的心，也太辛苦」、「好棒！好貼心！這可緩解患者的緊張情緒」。（編輯：王柏文）