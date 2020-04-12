受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象局今（12）日表示，傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，並對北部6縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣發布低溫特報，注意保暖及日夜溫差。

氣象局指出，昨晚開始降雨轉趨顯著，至今日清晨中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及花蓮、台東也有局部短暫陣雨，預計今日早上中南部雨勢就會趨緩，北部及東半部上午雖然還是有些局部短暫雨，但中午後雨也會停下來

溫度方面，大陸冷氣團南下影響，北台灣白天天氣明顯轉冷，高溫僅14至16度，一整天都冷冷的，中部及東部高溫也僅20至23度，雖然南台灣白天高溫仍有24至26度，但晚起也會開始降溫，各地越晚越冷，預計今夜至明日受冷空氣及輻射冷卻效應影響，清晨中部以北及東北部低溫將下探11至13度，花蓮低溫約14度左右，南部及臺東低溫15、16度，尤其新竹以北沿海空曠及近山區將有10度左右低溫發生的機率，請務必做好保暖工作。

15日起大陸冷氣團減弱，輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升；15日至18日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於空氣品質部分，今日環境風場為偏北風，迎風面中部以北擴散條件轉佳；南部地區位於下風處，稍易累積污染物；北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。