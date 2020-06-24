首購族懂精算 首選台中這些補漲區

2020新型冠狀肺炎肆虐至今，自住客在這段期間體認到居住環境的重要性，購屋觀點逐漸改變，回歸到自住條件，另外政府祭出低利條件，首購族首當其衝最受惠，購屋成本高，若懂精打細算的消費者鎖定補漲區，即買即保值，未來隨時間過去與建設到位後，房價起漲後，更是賺到保值與增值雙值利多。





以台中來說，是多數人心中宜居城市，近期有四指標案傳出熱賣佳績。最近火熱議題，就屬台中港三井outlet，台中清水區高CP值豪宅「聯悦馥」，背後推手為聯悦建設，看好三井outlet商圈的發達性，交通更是方便，10分鐘的車程時間可到國道3號與國道4號，鄰近中清、台灣大道、向上路等三大道。





「聯悦馥」個案表現亮眼，重視孩子從小學習才藝的環境，進行打造公設品項，規劃有書屋、琴房、畫室、棋藝室、家教室、泳池以及社區教室，孩子快樂在社區學習，不用上補習班，家長不擔心孩子學習動線，其中書屋更與日本最大紀伊國屋書店合作選冊，每個月都會進暢銷書，另外大廳牆面更有價值200萬留美國際油畫大師柯適中的作品，為藝術美學濃厚的社區。



▲「恆山首恆」位於台中潭子弘富重劃區，最大優勢為正對公園第一排。（圖/公關照片）

而「恆山首恆」位於台中潭子弘富重劃區，最大優勢為正對公園第一排，區域內擁有弘文中學、潭子國小、潭秀國中三大明星學區，此外，交通更是一大關鍵，交通鄰近74號快速道路、國道4號豐潭段，距離捷運紅線栗林站只要5分鐘的車程。未來，區域內將打造「潭子聚興產業園區」開發案，預計2021年完工，屆時會超過30家廠商進駐，創造超過900個就業人口，幾大知名建商鄉林、久樘開發、寶璽建設都陸續進駐潭子，吸引年輕購屋族選購。



▲「富霖讚美」基地位於中社五、六、七街，三面臨路，交通便捷5分鐘上國道三號。（圖/公關照片）

富霖建設成立16年，從開發設計、工程品管到永續售服，過去專蓋精工別墅、精質建築，近期在龍井推出的首案「富霖讚美」。基地位於中社五、六、七街，三面臨路，交通便捷5分鐘上國道三號、15分鐘到台中國際機場，3分鐘即達光田醫院向上院區，休憩功能也很強大，距離水裡社公園與台中港區運動中心僅約2～4分鐘車程，主推高CP值的大樓價住別墅，要讓首購族都買得起別墅，因此是熱賣關鍵。





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