初聲／疫情之下　各傳播院校畢展發展出新型態

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初聲／疫情之下　各傳播院校畢展發展出新型態

初聲記者詹唯伶、林靖璇、孫庭蓁、麥惠宇、蔡晴宜/綜合報導

calendar_today2020-11-16 19:17:11

各校系畢展海報
▲各校系畢展海報。（圖／翻攝各校畢展臉書）
受疫情影響，中央疫情指揮中心建議停辦室內100人以上的群聚活動。影響了很多原本應該舉行的大學畢業展覽。許多傳院系所畢展都被迫取消或是更改成線上展的形式，但還是有少數的系所舉辦實體展。
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各校畢展因疫情不得不轉成線上模式，改為線上展後各系畢展大多選擇露出到YouTube平台上或架設網站。政大傳院畢展更將影展部分直接將影片放上網站，靜態展則把作品拍成照片、製作成音檔或透過網站頁面的設計盡量呈現作品原貌，舞台劇表演經錄製後以影片形式，和影展作品一起在網站展出。
銘傳大學新聞系學生知道畢展只能改成線上形式進行後，反應普遍較消極，且想辦的意願不高。銘傳大學新聞系畢展總召姜霏表示：「其實這不算是名義上的畢展，只是想通過一種方式來呈現作品」。受到新聞系主任孔令信的鼓勵，從這學期決定開始策劃畢展，並開始收集作品。

輔大大傳畢展安排網路曝光及線上電子展。世新公廣改為在臉書粉絲團上進行特別節目，放映各畢製小組的成果影片，另外也製作的了網站在線上呈現各組的作品內容。

對於改為線上展出的優缺點及難處，政大畢展團隊「不定日常相談所」表示，最困難的地方是架設網站，由於不在原定計劃之內，參展同學都必須一起學習設計網頁，並思考讓作品能以更好的形式在網站上呈現，團隊也粗估線上觀展人數預計會有二到三千人的流量。

▲銘傳新聞系畢展內容於學校電視牆播放。（圖／麥惠宇攝）
銘傳新聞系畢展總召姜霏說，比起線上模式，實體畢制會有更多人有意願觀看，或者家人及親友也能到場觀覽，反之，線上模式即使能被更多人看見，但觀眾也不一定願意把內容完整的看完，受限於展示的平台，原本預定展出10件作品，也減少到剩4則影音作品，其他像融媒體、出版品、論文及網站等作品則無法展出。

至於實體展的部分，仍有少數系所舉辦。淡江大傳系校內展雖有開放讓校外來賓到現場參加，但遵照中央疫情指揮中心的規定訂有人數限制，校外來賓入場時更須出示通行證並實施實名制進場，場內也採梅花座來觀看動態展演。銘傳大學廣電系的劇情長片組如期舉辦了校內展。在疫情好轉的情況下也於5月16日在典空間舉辦小型校外展。
▲銘傳廣電校內展佈置。（圖／孫庭蓁攝）
因為突如其來的疫情使得應屆畢業生們必須做出相關的應變措施，世新大學公廣系畢展指導老師黃蔚軒表示，這種突如其來的意外會成為以後學生們就業後遇到困難時的養分。
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