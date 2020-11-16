初聲／疫情之下　各傳播院校畢展發展出新型態

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銘傳大學新聞系學生知道畢展只能改成線上形式進行後，反應普遍較消極，且想辦的意願不高。銘傳大學新聞系畢展總召姜霏表示：「其實這不算是名義上的畢展，只是想通過一種方式來呈現作品」。受到新聞系主任孔令信的鼓勵，從這學期決定開始策劃畢展，並開始收集作品。
輔大大傳畢展安排網路曝光及線上電子展。世新公廣改為在臉書粉絲團上進行特別節目，放映各畢製小組的成果影片，另外也製作的了網站在線上呈現各組的作品內容。
對於改為線上展出的優缺點及難處，政大畢展團隊「不定日常相談所」表示，最困難的地方是架設網站，由於不在原定計劃之內，參展同學都必須一起學習設計網頁，並思考讓作品能以更好的形式在網站上呈現，團隊也粗估線上觀展人數預計會有二到三千人的流量。
銘傳新聞系畢展總召姜霏說，比起線上模式，實體畢制會有更多人有意願觀看，或者家人及親友也能到場觀覽，反之，線上模式即使能被更多人看見，但觀眾也不一定願意把內容完整的看完，受限於展示的平台，原本預定展出10件作品，也減少到剩4則影音作品，其他像融媒體、出版品、論文及網站等作品則無法展出。
至於實體展的部分，仍有少數系所舉辦。淡江大傳系校內展雖有開放讓校外來賓到現場參加，但遵照中央疫情指揮中心的規定訂有人數限制，校外來賓入場時更須出示通行證並實施實名制進場，場內也採梅花座來觀看動態展演。銘傳大學廣電系的劇情長片組如期舉辦了校內展。在疫情好轉的情況下也於5月16日在典空間舉辦小型校外展。
因為突如其來的疫情使得應屆畢業生們必須做出相關的應變措施，世新大學公廣系畢展指導老師黃蔚軒表示，這種突如其來的意外會成為以後學生們就業後遇到困難時的養分。