南院國寶解密／珍奇無紋水仙盆　乾隆當作餵食貓狗飼料盆

汝窯之所以珍貴，主要是燒製時間短，只有在宋徽宗時大約20年期間，等到他被俘虜之後，從此燒製方法失傳，汝窯燒製的瓷器，通常會有開片紋路，彷彿蜻蜓透明的翅膀細紋，其色澤、光彩至今仍無法仿製。

目前傳世的汝窯水仙盆只剩下6件，其中有4件典藏在台北故宮，1件收藏於日本大阪市立東洋陶瓷美術館，1件收藏於中國大陸吉林省博物院。

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