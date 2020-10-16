南院國寶解密／珍奇無紋水仙盆　乾隆當作餵食貓狗飼料盆

中國宋代瓷器共有「汝、官、哥、鈞、定」5大名窯，汝窯位居首位，在中國陶瓷史上素有「汝窯為魁」之稱，外界常以「縱有家財萬貫，不如汝窯一片」來形容其珍貴稀有；汝瓷釉中含有瑪瑙，其主要成分為氧化矽，所以能呈現出純凈的天青色，譽為青瓷之冠。
汝窯有多稀有呢？目前全世界僅有不到70件，光是台北故宮就珍藏21件，北京故宮19件，上海博物館9件，英國大衛的基金會7件，美國5件，日本4件，屬於私人收藏的不到10件。
很多人好奇，一件汝窯價值多少？2017年10月在香港的拍賣會，北宋汝窰天青釉洗經過20分鐘激烈競拍後，最終以2億94萬港元（3,770萬美元）成交，打破2014年成化鬥彩雞缸盃的2億8,124 萬港元（3,605萬美元），成功刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。
汝窯之所以珍貴，主要是燒製時間短，只有在宋徽宗時大約20年期間，等到他被俘虜之後，從此燒製方法失傳，汝窯燒製的瓷器，通常會有開片紋路，彷彿蜻蜓透明的翅膀細紋，其色澤、光彩至今仍無法仿製。
目前傳世的汝窯水仙盆只剩下6件，其中有4件典藏在台北故宮，1件收藏於日本大阪市立東洋陶瓷美術館，1件收藏於中國大陸吉林省博物院。
汝窯只有宋皇室使用，當窯官將汝窯瓷燒制完成後，請示宋徽宗為其色定名時，徽宗親批，「雨過天青雲破處，這般顏色做將來」，為後人所傳誦；民眾記得如果來故宮南院參觀，千萬別錯過欣賞故宮的鎮館之寶-汝窯水仙盆。
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