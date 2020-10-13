蒙古月故宮南院週週有精彩　17日再免費入館

南院本週六、日(17、18)兩天，又將辦理「國樂饗宴」、「蒙古舞劇」等表演，還有蒙古奶茶製作、蒙古語及舞蹈教學體驗，動靜皆精彩。南院表示，17日台灣文化日免費參觀感受北亞風情；下午3時在1樓大廳辦「故宮下午茶」，由嘉義民族管弦樂團演出動人國樂篇章。
18日下午3點，集賢廳將有連續8年榮獲新北市傑出演藝團隊的歐陽慧珍舞蹈團，帶來講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇人生，且曾獲2018年亞太盃舞蹈大賽金牌的蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」。
南院指出，想要了解蒙古文化，別錯過16日下午2點的「清代藏傳佛教格魯派的特色」、17日下午1時30分「蒙古音樂饗宴―蒙古的非物質文化遺產」、3時15分「聊蒙談古話從今―蒙古情懷那達慕」在南院1樓集賢廳的3場講座；喜歡體驗蒙古生活，南院1樓兒創教室17日下午2時「蒙古奶茶製作體驗」、18日下午1時「蒙古民族舞蹈體驗」、3時30分「一起來說蒙古語」。
南院說，為促進民眾對亞洲各國的認識，自2017年起陸續開辦「故宮亞洲藝術節」，先後探索印度、新加坡、泰國等地區的文化豐富面向，今年再以「蒙古」為主軸，搭配「呼畢勒罕-清代活佛文物大展」，至11月1日前策劃文化體驗、傳統藝術展演、講座、主題書展等精彩活動，有關活動的相關訊息，可在故宮南院官網查詢。