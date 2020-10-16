南院國寶解密／鬥彩雞缸杯　看明成化皇帝與萬貴妃情事

明成化皇帝的鬥彩雞缸杯，主要作為御用酒杯，因帝王之家要求頗高，燒製時成品率不高，上品供奉宮廷，次品則被銷毀，因而流傳到民間的數量極少；在古代瓷器收藏家之中就流傳這樣一句話，「寧存成窯，不苟富貴」。
而鬥彩名字的由來，在明成化時期以制瓷的工藝方法取名，是將釉上五彩和釉下青花相結合，形成釉上、釉下彩繪互相爭奇鬥豔的因而名之。
明成化年間的鬥彩雞缸杯，還有一個纏綿悱惻的愛情故事，話說成化皇帝長大之後誰也不愛，獨鍾將他帶大，整整大了17歲的萬貴妃；正因為萬貴妃十分鍾愛瓷器，為了博取她的歡心，成化帝下令景德鎮特別燒製雞缸杯，裡頭有公雞、母雞與小雞，一方面給萬貴妃一個美好家庭的想像，也弭補她無法成為皇后的缺憾，成為兩人愛情的見證。
好奇鬥彩雞缸杯有多珍貴嗎？2014年4月8日香港蘇富比舉行中國瓷器及工藝品春季拍賣會，上海收藏家劉益謙以2.8124億港元買到一個雞缸杯，拿到杯子的第一件事，竟然是倒杯茶來喝；劉益謙在接受媒體訪問時說，「這杯子多麼有故事，我拿到手，擦也沒擦過，就順手往裡面倒了點茶，把它喝光了；你想想，這杯子距今有600年了，當年皇帝、妃子都應該拿它來用過，我無非是想吸一口仙氣」。
現存於世的明成化鬥彩雞缸杯，被公認是真品且保存良好的只有19隻，其中4隻在私人藏家手中，其餘為博物館所收藏；想一睹鬥彩雞缸杯的風采，不訪親自來故宮南院一探究竟。
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