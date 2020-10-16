南院國寶解密／鬥彩雞缸杯　看明成化皇帝與萬貴妃情事

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南院國寶解密／鬥彩雞缸杯　看明成化皇帝與萬貴妃情事

記者康子仁/嘉義報導

calendar_today2020-10-16 09:00:00｜update2020-10-16 10:14:02

鬥彩雞缸杯
▲鬥彩雞缸杯的產生，相傳和明成化皇帝一段纏綿悱惻的姊弟戀有關，為了討萬貴妃歡心，下令景德鎮燒製而成。(圖/記者康子仁攝)
嘉義故宮南院觀展人數日益增加，主要是因為展品珍貴又稀有，明朝成化年間運用二次燒製技術製成的鬥彩雞缸杯，全世界僅存19隻，嘉義故宮一口氣展出6隻；而鬥彩雞缸杯的產生，相傳和明成化皇帝一段纏綿悱惻的姊弟戀有關，為了討萬貴妃歡心，下令景德鎮燒製而成。
鬥彩雞缸杯燒製於明代成化時期(公元1465年至1487年)，作法是在直徑約8公分的撇口臥足碗外壁上，先用青花細線淡描出紋飾的輪廓線後，上釉入窯經1300度左右的高溫燒成胎體，然後再用紅、綠、黃等色填滿預留的青花紋飾中二次入窯低溫焙燒。
▲明朝成化年間運用二次燒製技術製成的鬥彩雞缸杯，全世界僅存19隻，嘉義故宮一口氣展出6隻。(圖/記者康子仁攝)
▲明朝成化年間運用二次燒製技術製成的鬥彩雞缸杯，全世界僅存19隻，嘉義故宮一口氣展出6隻。(圖/記者康子仁攝)
明成化皇帝的鬥彩雞缸杯，主要作為御用酒杯，因帝王之家要求頗高，燒製時成品率不高，上品供奉宮廷，次品則被銷毀，因而流傳到民間的數量極少；在古代瓷器收藏家之中就流傳這樣一句話，「寧存成窯，不苟富貴」。

而鬥彩名字的由來，在明成化時期以制瓷的工藝方法取名，是將釉上五彩和釉下青花相結合，形成釉上、釉下彩繪互相爭奇鬥豔的因而名之。

明成化年間的鬥彩雞缸杯，還有一個纏綿悱惻的愛情故事，話說成化皇帝長大之後誰也不愛，獨鍾將他帶大，整整大了17歲的萬貴妃；正因為萬貴妃十分鍾愛瓷器，為了博取她的歡心，成化帝下令景德鎮特別燒製雞缸杯，裡頭有公雞、母雞與小雞，一方面給萬貴妃一個美好家庭的想像，也弭補她無法成為皇后的缺憾，成為兩人愛情的見證。

好奇鬥彩雞缸杯有多珍貴嗎？2014年4月8日香港蘇富比舉行中國瓷器及工藝品春季拍賣會，上海收藏家劉益謙以2.8124億港元買到一個雞缸杯，拿到杯子的第一件事，竟然是倒杯茶來喝；劉益謙在接受媒體訪問時說，「這杯子多麼有故事，我拿到手，擦也沒擦過，就順手往裡面倒了點茶，把它喝光了；你想想，這杯子距今有600年了，當年皇帝、妃子都應該拿它來用過，我無非是想吸一口仙氣」。

現存於世的明成化鬥彩雞缸杯，被公認是真品且保存良好的只有19隻，其中4隻在私人藏家手中，其餘為博物館所收藏；想一睹鬥彩雞缸杯的風采，不訪親自來故宮南院一探究竟。

 

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