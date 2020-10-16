南院國寶解密／鎮邪之寶龍藏經　眼見者得7世福報？

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南院國寶解密／鎮邪之寶龍藏經　眼見者得7世福報？

記者康子仁/嘉義報導

calendar_today2020-10-16 09:00:00｜update2020-10-16 10:13:24

龍藏經
▲《龍藏經》每函都有華麗的上下護經板保護，板上共彩繪七百五十六尊諸佛造像，飾以各式鑲崁珠寶。(圖/記者康子仁攝)
在清朝康熙時代，耗費五千兩黃金，歷時兩年才完成的龍藏經，曾經是台北故宮鎮邪之寶，也相傳親眼看到的人，能夠得到七世福報；為此，陳水扁2008年卸任總統之前，曾經專程前往故宮庫房閱覽，希望能夠消災解厄。
2008年2月深陷國務機要費和貪腐風暴的陳水扁，在卸任前輕車簡從低調到故宮庫房，親眼閱覽龍藏經，就是因為相傳親眼看見龍藏經的人，不僅可消災解厄，還能得到七世福報；所以陳水扁在高人指點之下，到故宮密覽這部以藏文書寫根本看不懂的經文。
龍藏經除了能賜福外，正因為台北故宮位於外雙溪旁半山腰間，過去日據時期是日本毒蛇研究基地，濕氣很重，再加上館內文物大多數百年以上歷史，龍藏經因為經過許多得道高僧加持，也曾經作為「鎮邪」之用。

在康熙年間，祖母孝莊太皇太后曾在宮廷庫房中發現一部破損不堪，明代抄寫的甘珠爾（釋迦牟尼佛語錄），為求國泰民安、國運昌隆，要求康熙皇帝派人用泥金抄寫一部；在孝莊太皇太后推動下，工程浩大歷時兩年，康熙8年、西元1669年完成，至今已經351年歷史，由康熙賜名為「龍藏經」，全名為「泥金寫本藏文龍藏經」，是清朝第一部泥金寫本的藏文甘珠爾經，也是唯一以龍為名之大藏經佛典。

龍藏經一共108函，象徵世間芸芸眾生108種煩惱，每函300至500頁，重約五十公斤，用五千兩黃金書寫而成，當時抄到一半金箔用盡，還得專程到南方採買；裝幀用的絲綢，也是由江寧、蘇州和杭州等三處官方織造府全力趕工，為了抵減織造所需費用，皇室的日用布料還為此削減。

龍藏經全函都以藏文泥金書寫在特製的磁青箋上，使用金箔逾37萬兩銀，金粉共1782兩黃金，是含金量最高的經文，還鑲嵌14000多顆五色寶石，特別的是上下護經板彩繪756尊諸佛造像，飾以各式鑲嵌珠寶，製作極為精美，是現存年代最久、保存最完好的藏文大藏經，市價估逾百億元。

這套《龍藏經》完成後，供奉在孝莊太皇太后的寢宮（慈寧宮）裡，只有逢年過節、先皇忌日，才由高級喇嘛開啟這套經文念誦；因此，雖然歷經三百多年，仍保存得非常良好，建議民眾一定要來參觀。
 

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