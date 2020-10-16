南院國寶解密／鎮邪之寶龍藏經　眼見者得7世福報？

龍藏經除了能賜福外，正因為台北故宮位於外雙溪旁半山腰間，過去日據時期是日本毒蛇研究基地，濕氣很重，再加上館內文物大多數百年以上歷史，龍藏經因為經過許多得道高僧加持，也曾經作為「鎮邪」之用。
在康熙年間，祖母孝莊太皇太后曾在宮廷庫房中發現一部破損不堪，明代抄寫的甘珠爾（釋迦牟尼佛語錄），為求國泰民安、國運昌隆，要求康熙皇帝派人用泥金抄寫一部；在孝莊太皇太后推動下，工程浩大歷時兩年，康熙8年、西元1669年完成，至今已經351年歷史，由康熙賜名為「龍藏經」，全名為「泥金寫本藏文龍藏經」，是清朝第一部泥金寫本的藏文甘珠爾經，也是唯一以龍為名之大藏經佛典。
龍藏經一共108函，象徵世間芸芸眾生108種煩惱，每函300至500頁，重約五十公斤，用五千兩黃金書寫而成，當時抄到一半金箔用盡，還得專程到南方採買；裝幀用的絲綢，也是由江寧、蘇州和杭州等三處官方織造府全力趕工，為了抵減織造所需費用，皇室的日用布料還為此削減。
龍藏經全函都以藏文泥金書寫在特製的磁青箋上，使用金箔逾37萬兩銀，金粉共1782兩黃金，是含金量最高的經文，還鑲嵌14000多顆五色寶石，特別的是上下護經板彩繪756尊諸佛造像，飾以各式鑲嵌珠寶，製作極為精美，是現存年代最久、保存最完好的藏文大藏經，市價估逾百億元。
這套《龍藏經》完成後，供奉在孝莊太皇太后的寢宮（慈寧宮）裡，只有逢年過節、先皇忌日，才由高級喇嘛開啟這套經文念誦；因此，雖然歷經三百多年，仍保存得非常良好，建議民眾一定要來參觀。
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