南院國寶解密／新博物館展現新思維　南院讓民眾更親近

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南院國寶解密／新博物館展現新思維　南院讓民眾更親近

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-16 09:00:00｜update2020-10-16 10:13:20

故宮南院的精彩水舞秀。(圖／記者陳惲朋攝）
▲故宮南院的精彩水舞秀。(圖／記者陳惲朋攝）
嘉義故宮南院不僅跳脫外界刻板的印象，且將現代科技融入傳統的藝術中，並以遊客立場的創新構思，融入地形地物、地方特色，打造一個適合親子觀光旅遊、藝術學習的新地標；其中，這幕後的推手就是故宮南院處長彭子程。
彭子程表示，南院的空間比北院更大、更新，包袱比較少，規劃上比較有彈性，但在參觀人數或推廣方面的壓力比較大；目前把只展1件的至寶廳提升為「國寶廳」，每3個月就要換一次展，把只展1件翠玉白菜或肉形石的器物，從二樓小間的展廳搬到大間，一次展出5件器物、2件書畫的國寶。
彭子程指出，南院以現代科技舉辦光雕、水幕、無人機等戶外精彩的展演，無非是希望吸引雲林、嘉義、台南地區的民眾；同時希望培育未來的博物館人才，去年就辦百萬學子遊故宮活動，用接駁車直接到學校把學生接到南院來，看完展覽後做一些教科的活動，學校也不用負擔任何費用。

彭子程強調，國立故宮博物院院長吳密察曾說，「北院有的，南院一定要有」，所以北院教展處專責發展數位多媒體，南院也把數位多媒體設為專屬的展廳(204展廳)，目前有4件做好的互動裝置，用有趣的互動方式介紹故宮文物，讓大、小朋友更貼切的了解典藏文物，這樣的專屬展廳在北院是沒有。

▲為培育文物人才的兒童創意中心。(圖／記者陳惲朋攝）
▲為培育文物人才的兒童創意中心。(圖／記者陳惲朋攝）
彭子程說，為要讓小朋友進展廳，把兒創教室、兒創中心發展到戶外去，將戶外的空間設計成兒童園地，同時運用太陽西曬、下午2點過後的遮蔭，製做像用白螺沙舖成的「沙坑」；至於「波波草」的遊戲，其實是南院的院徽，預估2年後波波草長大，除會是打卡的熱門景點外，未來也會是一個遊樂場所(迷宮)。

▲深受兒子喜愛的白螺沙坑及波波草。（圖／記者陳惲朋攝）
▲深受兒子喜愛的白螺沙坑及波波草。（圖／記者陳惲朋攝）
此外，「噴泉廣場」在夏天非常受小朋友歡迎，小朋友會忍不住就衝到噴泉廣場上面；還運用小山坡的地形、地物，把南院的典藏藝術，及幾近失傳的傳統宗教藝術工法變成地毯，做成紅地雲紋大坡面，成為小朋友很喜歡的溜滑梯，從上往下看又是一幅巨大的畫，南院儼然已成為雲嘉南地區民眾遊玩的新景點。
 

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