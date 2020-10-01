宜蘭興生活創意展　窺見巧思節慶商品

而當中從「宜蘭綠色博覽會」衍生出來的商品有「憫農環保餐具」，呂秉承說，設計概念源於「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」這首詩，從文字中體會到農作的辛勤，進而將農耕工具的鋤頭設計為筷套、鏟子變成湯柄，並運用3D列印技術製作，而收納布套則是印有蘭陽平原稻米豐收的田園景緻，將實景融入生活。
至於「宜蘭國際童玩藝術節」則鎖定童玩節代表人偶-小雨與達克企鵝為原型，打造童玩節專屬的連帽斗篷浴巾，造型可愛，實用之外，孩子也能將童玩節的美好回憶帶回家。
從「宜蘭情人節」活動為構思主軸的文創商品為「山盟海誓對杯」，這一組對杯，以泥塑方式，呈現鳥兒的頭、頸、羽毛等細節，兩個杯身圖案合併後可看見宜蘭的山、海、平原、雨及龜山島等文化符號，兩隻小鳥也巧妙地交纏在一起，深情款款，傳達情人間因為愛戀而彼此承諾的山盟海誓，用特別的儀式感，傳遞最深切的愛。
至於「冬戀蘭陽溫泉季」活動則以「口袋浴巾」設計成文創商品，這條浴巾還能捲成羊角巾，讓泡湯時也能裝可愛。設計者將捲羊角巾的做法 印製在浴巾上，依照步驟做，大家都可以完成捲羊角巾，此外，口袋浴巾還有一個特別功能，就是兩側短邊各有一個小袋子，可以放手機、眼鏡等物品，讓顧客可以只帶條浴巾就能輕鬆去泡湯。