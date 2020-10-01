國家隊違法轉包增產口罩　釩泰負責人致歉：一定負責

台中市醫療口罩製造商釩泰公司，9月起委託未具生產醫療口罩許可的丞威公司代工製造醫用口罩，已交經銷商販售約170餘萬片，30日遭彰化地檢署查獲﹔釩泰負責人李國鈺今天三度鞠躬道歉，哽咽表示一定負起責任，接受消費者退貨。

創業已逾20年的釩泰公司，是國內洗腎過濾器生產大廠，生產的醫療器材外銷美、日、歐等先進國家，今年8月通過第一等醫療器材許可證，核准製造醫用口罩，9月加入國家隊，授權製造醫用口罩，原訂9月30日交付20萬片，因爆出違法委託未具資格公司代工生產，遭彰化地檢署搜索查獲，裁定停止交貨，李國鈺以50萬元交保。

▲國家隊違法轉包增產口罩，釩泰負責人李國鈺今現身說明，落淚致歉：一定負責。（圖／金武鳳攝，2020.10.1)

李國鈺今天現身說明，對造成社會疑慮3度鞠躬道歉，他表示，因為口罩需求急切，經銷商訂單壓力沈重，釩泰首次參與口罩生產，新手不熟悉，產量未達預期，才委託丞威製造口罩。





在此之前，李國鈺曾前往丞威了解環境條件﹔李國鈺說，丞威是合法公司，有機器設備，員工有製造口罩經驗，材料由釩泰提供國產熔噴布、內外層不織布、耳帶、鼻樑條等，可以說，口罩生產的人、機、料及環境要素都合格。



▲ 釩泰負責人李國鈺強調釩泰出品，品質有信譽，此款玉兔奔月是因應中秋節特別製造。（圖／金武鳳攝)

李國鈺進一步解釋，由承威製造的口罩送回釩泰後，再經由第三方檢驗等測試，經品質驗收合格後才交給經銷商，承泰生產口罩均通過國家標準CNS14774測試，除使用合格材料外，並持續作最終品質認定方可出貨，絕對可以安心使用。但是在程序及藥事法認定上有瑕疵與爭議是事實，為此疏失導致消費者疑慮﹔李國鈺落淚道歉，也向日夜疲憊趕工員工致意，對經銷商聲譽受影響更感不安。





李國鈺也強調會持續改善、依法執行，只是，他相信彰化九成以上口罩商都是中小企業，對藥事法不熟悉，希望政府能多予輔導，不要初犯就「處罰」。他再三說，自己是不對，不好，沒有怪罪政府，但希望中央能多給彰化資源，以協助輔導口罩製造商。