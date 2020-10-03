台北建市百年歷任市長齊聚 羅智強：堪稱政界不可能任務
台北建市百年歷任市長齊聚 羅智強：堪稱政界不可能任務
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-03 12:05:17
台北市政府1日上午舉辦建市100週年活動，在現任市長柯文哲的邀請下，包括前市長郝龍斌、馬英九、陳水扁，以及許水德、吳伯雄、黃大洲等人，不分藍綠黨派全部齊聚一堂，甚至連前後任總統陳水扁及馬英九都一同合照。對此國民黨台北市議員羅智強就表示，歷屆市長不分黨派大合照，堪稱政界「不可能的任務」。
羅智強表示，長久以來，藍綠之間勢如水火，「王不見王」才是藍綠政治人物間的相處默契。「然而，台北設市百年，柯文哲沒有獨攬功勞，而是邀請了歷任的市長共襄盛舉。」羅智強說，「為了祝福台北市，前市長們不分黨派，排出時間來與會，造就了歷史性的一刻。對台北的愛，使我們忘記了藍綠，彼此間有了共同的語言」。羅智強直言，歷任市長的政績，都是一棒接著一棒，彷彿聖火交接般的延續。「如今，聖火傳給柯市長，讓台北成為如今的光榮城市，而好的市長，不會忘記前人的貢獻。」羅智強說，「若有幸，我從柯市長手中接下台北市長的棒子，我也不會否定不同黨派的柯市長的政績。因為我知道，除了感念前人之外，一個優秀的市長，更要站在巨人的肩膀上，陪著市民，看向更美更遠的風景」。