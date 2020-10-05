藍色星期一超愛睏？7醒腦技巧報你知　吃「1甜食」防疲憊

1.起床後喝杯白開水
無論你是習慣早上喝咖啡或是茶類，起床後，不妨先喝杯白開水，這能使你恢復能量、穩定情緒；若是想改善膚質、身體狀況，或是想減重的人，也可以改喝檸檬水，如此一來可讓你在早上的身體狀況更好一些。
2. 簡單的伸展運動
我們在睡著時，由於肌肉長時間不動而僵硬，因此起床後適量做些伸展運動，大腦便能釋放內啡肽，幫助你一早維持好情緒。
3. 多在房內增添繽紛色彩的布置
專家指出，周遭的顏色會影響人的情緒，不妨房間內多擺放一些五顏六色的物品或裝飾，最好連寢具也換成繽紛色系，看起來較有活力，也較能轉換心境，讓自己一覺醒來不至於那麼無精打采。
4.整理床鋪
起床後不妨先將被子摺好，簡單打理一下床鋪，不僅讓房間變得更整齊，也能藉著這種簡單的家事幫助醒腦，心情也會因簡潔的床鋪而舒坦起來。
5.與人交談
幫助自己打起精神的途徑有很多，而透過跟家人、鄰居或同事們進行對話，即便只是打招呼，也可讓你在早上更加清醒，減少「愛睏」慾望，且與他人交談心情也會變好。
6.適量吃點黑巧克力
若你習慣在早餐後或上班途中來一點甜食，不妨可試著吃點「黑巧克力」，黑巧克力含有「鐵」，不僅能為紅血球提供氧氣，也可以防止你感到疲憊。
7.適量吃點堅果
無添加糖和鹽的堅果是很健康的食物，它富含脂肪、碳水化合物與蛋白質，能夠提升我們的能量，讓人擁有飽足感。（編輯：許苡晴）