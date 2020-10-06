F-16V等國軍軍機總統府衝場　巨大聲響場面震撼

被暱稱是台北清晨的提醒鈴聲的國軍軍機，今天清晨再度在台北上空響起，上午7:33分，空軍的五架F-16V戰機以大雁編隊隊形在總統府前衝場，戰鬥機巨大的引擎聲響劃破天際，相當震撼！緊接在後的空軍雷虎小組同樣以五架的大雁隊形通過總統府，吸引趕著上班的市民抬頭觀看。 台北市區上午受鋒面影響，天空灰濛濛一片，不過，參與國慶慶祝大會的國軍UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，仍以全兵力預演方式通過台北市上空。兩架CH-47SD直升機懸掛兩幅巨型國旗和7架UH-60M直升機在上午7:01首先通過總統府前，並沿著總統府外緣繞行一圈，大約半個鐘頭再由F-16V與空軍雷虎小組衝場。從今日起到國慶連續三日，台北的天空會有3次來自軍機的提醒鈴聲，國防部也期許經由密集的全兵力演練，能在國慶日當天呈現最完美的演出。有興趣的市民這三天不妨起個大早，感受戰機的巨大引擎聲響帶來的震撼，並且為捍衛台灣的國軍按讚！兩架CH-47SD直升機懸掛兩幅巨型國旗和7架UH-60M直升機在上午7:01首先通過總統府前上空。 圖：張良一/攝 兩架CH-47SD直升機懸掛兩幅巨型國旗和7架UH-60M直升機在上午7:01首先通過總統府前上空。 圖：張良一/攝 兩架CH-47SD直升機懸掛兩幅巨型國旗和7架UH-60M直升機在上午7:01首先通過總統府前上空。 圖：張良一/攝 空軍的五架F-16V戰機以大雁編隊隊形通過總統府上空，戰機的巨大引擎聲響，場面相當震撼。 圖：張良一/攝 空軍的五架F-16V戰機以大雁編隊隊形通過總統府上空。 圖：張良一/攝 空軍雷虎小組在總統府前衝場。 圖：張良一/攝