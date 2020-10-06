《俗女養成記2》開拍了！謝盈萱感情受矚目　笑回5字

喜劇《俗女養成記》第二季昨（5）日於台南後壁區開鏡，獲得金鐘肯定後再次回到台南拍戲，導演嚴藝文坦言是更大挑戰，她說：「對於金鐘獎的好成績，我們決定那天晚上就忘記，我們想要往前看，我和陳導的責任更大，感謝台南鄉親的幫忙，希望能拍出更美的台南。」

有關於第二季的劇情導演陳長綸透露，「第二季的故事有別於第一季，會以大嘉玲的故事為主線。」而這次拍攝主場景來到陳嘉玲的新家，嚴藝文表示這次的場景歷時兩個月，把第一集裡原本小嘉玲害怕的鬼屋重新改造，她說：「台南有很多老屋翻新的特色，這次陳嘉玲的新家也是用這樣子的概念去做，有古老的元素加上現在房子的特色，就像是這部戲的精神，象徵傳統與現代的結合。」

▲導演嚴藝文（左）、陳長綸（右）執導《俗女2》。（圖 / 華視提供）

在《俗女養成記》第一季尾聲中，陳嘉玲（謝盈萱飾）花光了自己存款積蓄，買下了小時候曾恐懼的鬼屋，重新粉刷了房子準備入住，第二季的故事也將從這個陳嘉玲的新家展開。 此外，陳嘉玲和小時候的青梅竹馬蔡永森（藍葦華飾）的戀情是否會開花結果，都令許多粉絲敲碗期待。謝盈萱第一次看到房子的改變，她說：「美術組超厲害的，差別超級大，完全像一個新的空間。」被問及劇中會和藍葦華的感情有什麼變化，她笑著表示「不方便劇透」，並請觀眾朋友期待，但透露說：「這次會有很多朋友一起進來加入演出。」

▲謝盈萱（右）表示接演第二季壓力很大。（圖 / 華視提供）

《俗女養成記》第一季獲得極佳的口碑與收視，接演第二季讓女主角謝盈萱坦承壓力頗大，她說:「因為所有人都在問第二季，現在真的開拍了壓力超大，希望一樣能成功」，被問及第二季在演出方式上是否會有些改變與調整時，謝盈萱表示，「會調整，我們跟藝文導演討論過，第二季會有很多嘗試，表演方式會有小小的微調。」