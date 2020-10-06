小鬼音樂會卡司曝！楊丞琳、老蕭以歌憶友　小禮物超催淚

小鬼（黃鴻升）「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會今（6日）晚7點在華山Legacy登場，吳宗憲和KID擔任主持人，嘉賓為小鬼的演藝圈好友，人數超過100位，楊丞琳、許瑋甯、蕭敬騰、曹格、八三夭等人都會到場，主辦單位也會先發送小鬼親筆信海報給排隊粉絲。 ▲小鬼「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會今晚舉行。（圖／黃鴻升臉書）×▲小鬼「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會今晚舉行。（圖／黃鴻升臉書）▲Junior（左圖起）、柯有倫、楊丞琳、炎亞綸將出席追思音樂會。（圖／Junior臉書、環球音樂、資料照）×▲Junior（左圖起）、柯有倫、楊丞琳、炎亞綸將出席追思音樂會。（圖／Junior臉書、環球音樂、資料照）今晚音樂會眾星集合，大家一起用歌聲和故事追念心目中的黃鴻升，參與的藝人名單也曝光，有楊丞琳、許瑋甯、蕭敬騰、Junior、綠茶、柯有倫、竇智孔、陳漢典、許效舜、李玖哲、張睿家、曹格、林凡、炎亞綸、八三夭等人。主辦的滾石唱片表示，今天下午3點會發送限量A3海報給現場排隊粉絲，數量約1000張，上頭印有小鬼香港場巡演特別寫給粉絲的手寫信節錄文字，讓粉絲們作為紀念收藏。（編輯：楊穎軒）▲小鬼限量親筆信海報將發送給排隊粉絲。（圖／滾石提供）×▲小鬼限量親筆信海報將發送給排隊粉絲。（圖／滾石提供）