槍殺禮儀社少東 凶嫌不到5小時落網
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-10-06 19:33:43
台南市立殯儀館6日中午驚傳槍殺案，從事殯葬業的方姓男子，遭人近距離朝頭部開槍，方男當場無生命跡象，凶嫌逞凶後逃逸，案發不到5小時，警方循線前往高雄市逮獲涉案凶嫌郭姓男子，在郭嫌車內起獲改造手槍1把及子彈17發。
6日中午12時57分，台南市立殯儀館明德廳外驚傳槍響，關廟禮儀社的方姓少東（67年次），遭凶嫌近距離朝頭部開槍，方男當場倒地，無生命跡象，凶嫌逞凶後開車逃逸，方男被送往成大醫院急救，據悉，方男頭部中彈，子彈右進左出貫穿，呈現瀕臨腦死，靠呼吸器維持生命，醫院正與家屬討論是否器捐。據悉，被害人方男的父親是台南關廟區東勢里的里長，經營葬儀業，方男及哥哥都在店內幫忙。據現場目擊民眾指出，涉案凶嫌與被害人之前早有嫌隙，疑為工作業務關係引起仇怨。
警方査訪現場許姓及王姓目擊證人，並調閱現場監視器，發現一部自小客車涉嫌重大，當時有二名犯嫌下車（正、副駕駛），與被害人方男於現場聊天，約1分鐘後，由駕駛的郭姓男子持槍行凶後開車逃逸。
警方調閲該自小客車車行紀錄，發現該車已由永成路往南行經86快速道路逃往高雄，經南市警第六分局、刑警大隊、保安警察大隊霹靂中隊、刑事鑑識中心、刑事局偵八大隊偵六隊、高市刑警大隊偵一隊、科技偵査隊、苓雅分局共同合作，報請台南地檢署檢察官黃齡慧指揮偵辦。郭嫌車輛駛往高雄市苓雅區其租屋處藏匿，警方在現場埋伏，下午4時30分，郭嫌離開租屋處，警方一擁而上將郭嫌制伏逮捕，郭嫌向警方坦承涉案，並在郭嫌車內起獲涉案改造手槍與子彈17發。