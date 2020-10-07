曾國城聞小鬼死訊「全身發麻」　一句話讓台下庹宗康爆淚

曾國城一上台就說：「有人說今天哭了就輸了，（那又）怎樣？」坦言難以形容自己的心情，接著表示：「聽說他（小鬼）今天在，那我就說一些來的及說的話。」曾國城說，上月16日12點51分接到馬國賢丟的小鬼過世新聞，「不是愚人節！小鬼？怎麼可能？」曾國城說道。
「接下來要面對金鐘獎入圍專訪，其實是沒有辦法的，我當時在吹頭髮，頭燙到沒有感覺，一直麻一直麻，麻了一個下午，不斷收到大家訊息，詢問到底是真的假的，直到今天我還是很難接受這個事實」，曾國城透露未能與小鬼完成的計畫，「我們忘了約打籃球、打高爾夫球、演舞台劇、一起主持節目...等等等等。」
沉默幾秒，曾國城嘆一口氣，難過地說：「我還沒有哭，我還很堅強，但不知道可以堅強多久，相信支持、喜歡他的你們是最辛苦的」，這時鏡頭拍到台下的綠茶、Junior強忍情緒不讓眼淚低下，庹宗康則用手頻頻拭淚。
「人生都在追求華麗轉身，但是看到他（小鬼），我知道來不及，所以必須做一些來得及做的事」，曾國城提到今年送走很多人，都讓他很捨不得，但最不能接受的就是小鬼離開：「我兩鬢班白，原來白髮人送黑髮人感覺是這樣子，很揪心。」還看著小鬼的照片悲嘆：「長這樣、好成這樣，怎麼就…所以我沒有辦法，太可惜，我覺得太不真實了。」
曾國城透露，他是小鬼沒有結拜的大哥，坦言很羨慕憲哥、KID與小鬼共事，「他真的很可愛」，最後說：「學不到華麗轉身，我跟他學到愛要及時、要及時說愛。今晚好特別，如果我走的話有這樣的音樂會，我一定很高興。到時候你們都要來。」（編輯：楊穎軒）