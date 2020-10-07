疫情後首見！兒科病房佔床率100%　醫揭警訊：挑戰正開始

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疫情後首見！兒科病房佔床率100%　醫揭警訊：挑戰正開始

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-07 10:23:26

▲雖然台灣疫情相對趨緩，不過仍不能忽視防疫相關措施。（示意圖／翻攝Pexels）
▲雖然台灣疫情相對趨緩，不過仍不能忽視防疫相關措施。（示意圖／翻攝Pexels）
新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，雖然台灣疫情相對趨緩，不過仍不能忽視防疫相關措施。今（7）日醫師謝宗學就看到兒科病房的佔床率100%，認為是一個值得警戒的信號，「大家應重拾年初的防疫精神，下一階段的挑戰正要開始！」
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》提到，自己上班的習慣就是先查一般兒科病房的佔床率，看看還有多少病床可以收住院；不過今（7）天卻出現新冠肺炎疫情爆發以來，從沒有見過的佔床率100%，等於若急診有新病人要住院，必須等待舊病人出院後才有機會入院，候床時間將增加。
▲謝宗學提到，出現新冠肺炎疫情爆發以來，從沒有見過的佔床率100%。（圖／翻攝《Dr.
▲謝宗學提到，出現新冠肺炎疫情爆發以來，從沒有見過的佔床率100%。（圖／翻攝《Dr. E 小兒急診室日誌》臉書）
謝宗學指出，兒科住院病人大多是急性感染症，跟成人科多是慢性病不同；兒科病房超高佔床率，除了表示病人信任他們醫院的醫療照護品質外，也表示許多人的個人衛生防護習慣開始鬆懈，鬆懈程度幾近回到疫情前的水準。

謝宗學說，因冠狀病毒、流感、腺病毒、諾羅病毒等都喜愛低溫的環境，對於即將到來的冬季，兒科病房的高佔床率是一個值得警戒的信號；全球新冠肺炎疫情尚未緩解，「雖然我們度過一個相對安全的夏天，不表示冬天也能用這樣的防疫態度安然度過。大家應重拾年初的防疫精神，下一階段的挑戰正要開始！」

衛福部疾管署提醒，入秋後天氣轉涼，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。疾管署說，民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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