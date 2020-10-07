若開戰全民皆兵 陳玉珍：打仗不是今天說明天打、要準備
若開戰全民皆兵 陳玉珍：打仗不是今天說明天打、要準備
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-07 12:22:12｜update2020-10-07 12:54:29
近日兩岸情勢升溫，國防部拍板後備軍人教召改為一年一次。國民黨立委陳玉珍表示，在她的故鄉金門，滿18歲會被編入民防自衛隊，她甚至認為台灣要像金門一樣採取全民皆兵，「國家局勢緊張，捍衛國家是每個人的責任，大家要認知到打仗不是今天說要打，明天就上戰場，要先訓練、分工，有護理的、拿槍上戰場的，要讓戰備變成生活的一部分。」
近期共機擾台動作不斷，讓國軍疲於防備，台灣也出現了是否恢復徵兵制的討論，國防部則先證實，將把具有隨機性的教育召集，統一成後備軍人每年都要教召一次、每次14天。陳玉珍認為，光是教召還不夠，若蔡英文政府的國策是和中國對抗，她甚至主張全民皆兵，「不只要教召要密集，還要加強訓練，打仗不是說今天說要打，明天就上戰場，還要先訓練、分工，有人負責護理、有人拿槍上戰場，金門的做法是每個家戶都編隊、戰爭怎麼分工，如果政府的方向是這樣，平常就要做相關訓練，讓戰備成為生活的一部分。」
陳玉珍透露，她唸書的時候就做過軍事訓練，領了一把步槍，現在還放在家裡，「作戰要訓練戰技、鍛鍊體能、心理準備，這些都要提前做的。」早年金門實施戰地政務，規定18歲以上、45歲以下男子；18歲以上、35歲以下女子都要加入民防隊，配發輕型武器、接受作戰訓練，以隨時能支援戰事。民國81年才解除戰地政務後，若擺放在家中的槍枝能擊發，就有可能觸法。