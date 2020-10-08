不怕跟「帥安」爭台北市長 羅智強：我現在是坐三望二
不怕跟「帥安」爭台北市長 羅智強：我現在是坐三望二
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-08 11:13:46
國民黨籍台北市議員羅智強今（8日）接受電台節目專訪，再度承認，目標就是爭取參選2022年代表國民黨參選台北市長。面對黨內已有高支持度的國民黨立委蔣萬安，羅智強仍稱，一定參加、一定走完國民黨內初選，「帥安」贏了就支持他，「帥安」輸了就支持「醜強」。
羅智強上午接受節目專訪期間，被主持人黃暐瀚問及，參選台北市長的目標，為不會因應蔣萬安的高支持度而有不同？羅智強回應稱，不會，有兩個原因，第一、他本來就喜歡挑戰困難的事情，他當然知道選台北市長是一件很難的事情，可是人生在挑戰困難的過程當中，會有很多成長跟看到很多的風景。第二，如果他選上台北市長的話，有很多想實踐的抱負，那是一個理想和目標。羅智強接著稱，還有第三，這是一個承諾，他跟他的100萬（臉書）粉絲承諾過，一定會選台北市長，且他其實從上一屆就想選，只是當時粉絲還沒破百萬。
至於會不會參加2022年國民黨的台北市長黨內初選。羅智強表示，一定參加、一定走完，「帥安」贏了就支持他，「帥安」輸了就支持「醜強」，一定君子之爭，他也想示範一個真正的兄弟登山的選舉，大家各自努力，所以看到蔣萬安民調高，也是為蔣萬安高興。
羅智強也自信表示，蔣萬安如果贏得初選，代表蔣萬安有能力贏過羅智強，也有能力贏得選舉，當然就是支持蔣萬安，沒有第二句話，同樣的，如果他能蔣萬安的話，大家也別懷疑他可以民進黨的能力。
羅智強稱，他對自己還是有信心，因為在媒體民調中，他只輸給蔣萬安與衛福部長陳時中，對上林右昌、吳思瑤、黃珊珊等其他潛在競爭對手，他都是贏的，所以他現在是「坐三望二」，首先追上陳時中，再去跟蔣萬安做君子之爭。
至於羅智強身為基隆人，會否有黨內人士建議，在台北市有蔣萬安情況下，應該去選基隆？羅智強坦言，有很多這些說法，但（國民黨在）基隆已經有謝國樑了。新聞來源為Newtalk 新頭殼