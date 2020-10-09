「要求用台豬卻不訂罰則」 國民黨：民進黨幫業者開後門
「要求用台豬卻不訂罰則」 國民黨：民進黨幫業者開後門
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-09 11:06:52
民進黨昨（8）日晚間官方臉書貼文，強調在瘦肉精美豬即將進口之際，他們的立委主張公私立托嬰中心應採用優質的國產豬牛肉，並注意肉品原產地標示。此文遭到國民黨反駁，指民進黨立委的提案，並沒有寫違規罰則，業者違法也無法可罰，等於替他們開後門。
含瘦肉精的美豬即將進口，孩童食安成為主戰場。8日晚間民進黨官方臉書指出，他們的立委已經提案，要求公私立托嬰中心應採用優質國產豬、牛肉，並應注意肉品原產地標示；衛福部應制定相關督導管理規範，並於二個月內提送書面報告。但國民黨指出，他們的立委林奕華也提出相關提案，但和民進黨版本最大的不同在於，林奕華的提案涵蓋了各級學校團膳、學生餐廳、校園商店，禁止使用、販賣含瘦肉精的肉品、加工品，並要求主管機關對違反者對違反者訂定罰則。
國民黨表示，民進黨只是空泛地說校園餐廳要標示肉品產地、食材來源，卻不寫罰則，若業者刻意違法，政府一點手段都沒有。
根據衛福部2019年的統計，公私立托嬰中心收托人數是21,917人，但是居家式托育場所的收托人數卻更多，達到25,379人，而公共托育家園的收托人數也有828人。國民黨指出，立委蔣萬安、林奕華的主張，就是把所有托育服務通通納入規範，避免0-2歲嬰幼兒誤食含萊豬的副食品，但民進黨的提案就只是複製貼上「衛福部的主張」僅針對公私立托嬰中心進行規範，換言之，民進黨的提案有超過2萬6千名的嬰幼兒無法保障食品安全。