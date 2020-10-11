Donna躺床曬不科學身材　自曝外拍遇「海蟑螂爬上身」

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Donna躺床曬不科學身材　自曝外拍遇「海蟑螂爬上身」

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-10-11 12:57:50｜update2020-10-11 12:59:39

▲Donna分享難忘的拍攝經驗。（圖／JKF提供）
▲Donna分享難忘的拍攝經驗。（圖／JKF提供）

大學生「Donna奶妹」胸型完美，在IG上擁有高達19萬的粉絲追捧，人如其名「營養都在胸部肉肉上」不科學發育，充滿攻擊性的E級胸圍，搭配魔性的笑容，讓人留下無限的遐想，燃起大家想瞬間撲倒她的慾望，這次她特地拍攝一系列性感的床照回饋給粉絲，同時分享自己難忘的拍攝經驗。

Donna表示平面模特兒常常要配合攝影師各種要求，她透露有次穿著比基尼在海邊拍攝，被要求躺在岩石上，但旁邊圍繞一群海蟑螂，身上覺得癢癢的，但礙於拍攝又不能亂動，後來拍攝完成，攝影師告訴Donna有拍到海蟑螂爬到她身上的照片，讓她起雞皮疙瘩，「一想到那個畫面就讓我覺得噁心，回家立刻洗了好多次澡，因此後來對海邊拍照會有陰影」。

今年21歲的Donna在IG常出現大尺度蕾絲內衣火辣照片，自摸、揉捏胸部，挑逗的眼神加上白皙的皮膚，各種誘惑姿勢讓宇宙黑洞現形，她坦言很滿意自己的胸部，覺得型非常漂亮、非常挺，也很感謝爸媽的好基因，覺得要趁著年輕把好身材分享給大家。

Donna的IG百分之90以上都是男性粉絲，其實她剛開始是以美食部落客的身份在經營IG，當時有好多女粉絲支持，後來轉型開始拍攝大尺度照片，讓很多女性紛絲「退追」， Donna很難過她們的離開，不過她告訴自己以後要把衣服一件一件穿回來，成為一個不需要靠露身材來工作，有外在更有內在涵養的女人。（編輯：侯家瑜）

▲Donna笑容頗具魅力。（圖／JKF提供）
▲Donna笑容頗具魅力。（圖／JKF提供）
 
▲Donna曾以美食部落客的身份經營IG
▲Donna曾以美食部落客的身份經營IG 。（圖／JKF提供）
▲Donna自豪胸型惹火。（圖／JKF提供）
▲Donna自豪胸型惹火。（圖／JKF提供）
▲Donna覺得要趁著年輕把好身材分享給大家。（圖／JKF提供）
▲Donna覺得要趁著年輕把好身材分享給大家。（圖／JKF提供）
▲Donna辣曬躺床照。（圖／JKF提供）
▲Donna辣曬躺床照。（圖／JKF提供）
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