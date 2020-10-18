美食巷仔內／潮汕砂鍋粥　十二節令食材入菜粥鮮味美

老派洋房的復古氛圍、花藝擺設的優雅浪漫，在這樣迷人的空間裡，品嚐以土砂鍋熬煮的潮汕粥品、道地私房菜，別具滋味，「十二月 粥品。茶飲。私房菜」於大立百貨A館設立南台灣唯一據點，30年的美味傳承，每道料理都恰如其分，粥鮮味美。
「十二月 粥品。茶飲。私房菜」粥品依照十二個月節令推出不同的食材入菜 ，堅持使用「土砂鍋」熬煮，鍋身的毛細孔可讓食材受熱均勻，並擁有極佳的蓄熱性，高湯則以生米煮的「粥水」為基底，單純的湯底讓食材的原味、鮮美可以完整呈現。有十多種粥品口味，並可依照人數選擇合適的份量。
除了特別訂製的土砂鍋、調味粉也是原汁原味，另外堅持選用好食材更是粥品好吃的關鍵，「烏骨雞粥」用的是口感較嫰的母雞；「鮮蟹粥」採用肉質鮮美的萬里蟹；「養生百菇粥」以數種新鮮菇類熬煮，最後加上花生仁增添香氣，粥粒粒分明、軟綿好入口。
五星級等級的私房菜、大廚創意料理以及各項茶點、飲品，也是店內人氣品項。高雄大立店限定的「素食荷葉糯米雞」使用素火腿、洋菇、草菇、木耳絲等，手工製作，是專為素食饕客推出的餐點；「骰子蘿蔔糕」將蘿蔔糕切成小方塊，油炸後外酥內軟，沾一點蒜泥醬油，更添美味。
「香酥芋金鴨」這道功夫菜做法繁複，鴨肉飯滷過後去骨，包入芋泥、地瓜，再下鍋油炸，滋味層層堆疊，豐富而到位；「川味麻辣水煮魚」採用肉質細嫩Q彈而少魚刺的多利魚，乾辣椒、大紅袍等多種香料爆炒，又香又麻，色香味俱全。