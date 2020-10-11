美《香港自治法》制裁將至　中港官員、金融機構風險升高

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美《香港自治法》制裁將至　中港官員、金融機構風險升高

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-11 19:02:12｜update2020-10-11 19:09:11

港匯豐、渣打
▲國際評級機構惠譽日前發表研究報告，指與在中港有龐大業務的非美資銀行，例如匯豐、渣打被美國制裁的風險正在提高。（圖／美聯社／達志影像）
中國 7 月在香港實施《港區國安法》，美國總統川普 7 月 14 日簽署行政命令取消香港特別經濟待遇，讓外界擔憂香港商業環境前景。國際評級機構惠譽（ Fitch Ratings ）發表研究報告指， 與行政命令同時生效的《香港自治法》（ Hong Kong Autonomy Act ），要求國務卿在 10 月 12 日提出制裁名單，在中國及香港有龐大業務的大型非美資銀行，例如滙豐、渣打被美國制裁的風險正在提高。
根據《香港自治法》，美國國務卿須在法案生效 90 天內（ 10 月 12 日），以及未來每年，向國會報告受制裁中國和香港政府官員和金融機構名單，列舉協助中共違反《中英聯合聲民》或《香港基本法》的人士，並指明與其有業務往來的金融機構。制裁方式包括凍結有關人士在美資產、拒絕入境，禁止有關金融機構向美國金融機構借貸、交易、使用美元外匯交易等。名單提出後 60 天，美國財政部長也必須公布知情、但仍與被制裁人士有大量資金往來的外國金融機構（ FFI ）。
惠譽國際的研究報告指出，中資銀行以及與中國往來密切的非美資銀行，可能列入被制裁的名單，未來數個月美國必定將開始調查，向國會提交海外金融清單，但預期美國會避免對大型中資銀行實施實質制裁，以免增加雙邊貿易、投資的風險。

▲美國重啟對伊朗的經濟制裁，國務卿蓬佩奧與財政部長梅努欽
▲美國國務卿蓬佩奧（左）預計將在10月12日向國會提出《香港自治法》的制裁名單。（圖／達志影像／美聯社）
研究指出，目前外資銀行尚未有停止在中國、香港的營運，但自國安法生效以來，在港上市的匯豐銀行股價重挫 15.6%；渣打銀行則下滑 12%。

而匯豐方面，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 6 月曾公開批評，匯豐亞太區行政總裁王冬勝支持《港區國安法》，加上匯豐因中國平安保險 9 月 23 日增持 1080 萬股，持股比從 7.95% 增至 8%，超越美國基金公司貝萊德（ BlackRock）（ 7.14% ）。中資公司成為匯豐控股單一最大股東，增加美國制裁的風險。

香港《星島日報》9 日報導，香港美國商會將以 1.43 億港元出售位於金鐘美國銀行中心中層的房產，比市價低約 2 成。美國商會放售房產的消息早在 5 月就傳出，外界推測這是美國賣出總領事館在壽臣山業務之後，《港區國安法》帶來的影響之一。
美國商務部部長羅斯（ Wilbur Ross ）在國安法生效當日（ 7 月 1 日）即呼籲設有香港總部的美國企業撤出香港，至 9 月底，包括《紐約時報》、投資諮詢公司萬里富（ Motley Fool ）等多家美國企業宣佈或計畫離開香港，外界預期 10 月 12 日的制裁名單將帶來新一波影響。
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