美《香港自治法》制裁將至　中港官員、金融機構風險升高

惠譽國際的研究報告指出，中資銀行以及與中國往來密切的非美資銀行，可能列入被制裁的名單，未來數個月美國必定將開始調查，向國會提交海外金融清單，但預期美國會避免對大型中資銀行實施實質制裁，以免增加雙邊貿易、投資的風險。
研究指出，目前外資銀行尚未有停止在中國、香港的營運，但自國安法生效以來，在港上市的匯豐銀行股價重挫 15.6%；渣打銀行則下滑 12%。
而匯豐方面，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 6 月曾公開批評，匯豐亞太區行政總裁王冬勝支持《港區國安法》，加上匯豐因中國平安保險 9 月 23 日增持 1080 萬股，持股比從 7.95% 增至 8%，超越美國基金公司貝萊德（ BlackRock）（ 7.14% ）。中資公司成為匯豐控股單一最大股東，增加美國制裁的風險。
香港《星島日報》9 日報導，香港美國商會將以 1.43 億港元出售位於金鐘美國銀行中心中層的房產，比市價低約 2 成。美國商會放售房產的消息早在 5 月就傳出，外界推測這是美國賣出總領事館在壽臣山業務之後，《港區國安法》帶來的影響之一。
美國商務部部長羅斯（ Wilbur Ross ）在國安法生效當日（ 7 月 1 日）即呼籲設有香港總部的美國企業撤出香港，至 9 月底，包括《紐約時報》、投資諮詢公司萬里富（ Motley Fool ）等多家美國企業宣佈或計畫離開香港，外界預期 10 月 12 日的制裁名單將帶來新一波影響。